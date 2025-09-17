PM Modi Birthday: पीएम मोदी का 75वां जन्मदिन, आमिर खान, अजय देवगन और शाहरूख खान ने दी शुभकामनाएं, VIDEO संदेश में कही दिल छू लेने वाली बातें
पीएम मोदी (Photo Credits ANI)
PM Modi Birthday:  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi0 आज 17 सितंबर 2025 को अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं. प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर देशभर से उनके लिए बधाई संदेशों की बाढ़ आ गई है. बॉलीवुड के सितारे भी पीछे नहीं रहे. अभिनेता आमिर खान (Aamir Khan) और अजय देवगन (Ajay Devgn) शाहरूख खान (Shahrukh Khan) ने सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश के जरिए पीएम मोदी को शुभकामनाएं दीं. आमिर ने उनके योगदान की सराहना की, जबकि अजय ने देश की सेवा के लिए धन्यवाद दिया.

आमिर खान का भावुक संदेश

आमिर खान ने एक वीडियो संदेश के जरिए  कहा, "आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, सर, भारत के विकास में आपके योगदान हमेशा याद रखे जाएंगे," वीडियो में आमिर ने पीएम मोदी की नेतृत्व क्षमता और देशहित में किए गए कार्यों की तारीफ की, यह संदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

आमिर खान ने दी बधाई

अजय देवगन की शुभकामनाएं

अजय देवगन ने भी एक छोटा वीडियो पोस्ट कर पीएम को बधाई दी. उन्होंने लिखा, "माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. आपकी दूरदृष्टि और कड़ी मेहनत से देश नई ऊंचाइयों को छू रहा है. स्वस्थ रहें और लंबी आयु पाएं।" अजय का यह संदेश उनके प्रशंसकों के बीच खूब सराहा जा रहा है.

पीएम मोदी के जन्मदिन पर अजय देवगन ने दी शुभकामनाएं

 

शाहरुख खान ने भी पीएम मोदी को बधाई

वहीं, मशहूर बॉलीवुड अभिनेता और फिल्म निर्माता शाहरुख खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का एक छोटे शहर से वैश्विक मंच तक का प्रेरणादायक सफर, राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण और अनुशासन सराहनीय है.

 शाहरुख खान ने भी दी बधाई

देशभर से बधाई का सैलाब

पीएम मोदी के जन्मदिन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत विश्व के कई नेता बधाई दे चुके हैं। भाजपा ने 'सेवा पखवाड़ा' शुरू किया है, जिसमें रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान और विकास योजनाओं का शुभारंभ शामिल है.पीएम ने मध्य प्रदेश के धार में 'स्वस्थ नारी सशक्त परिवार' योजना का उद्घाटन किया और जनसभा को संबोधित किया.

पीएम मोदी का सफर

17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में जन्मे नरेंद्र मोदी ने चाय की दुकान से अपना सफर शुरू किया. आज वे भारत के प्रधानमंत्री हैं और विश्व स्तर पर उनकी छवि एक मजबूत नेता की है. उनके जन्मदिन पर देश के कोने-कोने से प्रार्थनाएं हो रही हैं, जिसमें गंगा आरती, रंगोली और रक्तदान जैसे कार्यक्रम शामिल हैं.