देश की खबरें | परिसीमन के विषय पर नारे लिखी टी-शर्ट पहनकर लोकसभा पहुंचे द्रमुक सदस्य, कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित

नयी दिल्ली, 20 मार्च द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के सदस्य बृहस्पतिवार को नारे लिखी टी-शर्ट पहनकर लोकसभा में पहुंचे, जिस पर आसन तथा सत्तापक्ष के सदस्यों ने संसदीय गरिमा का हवाला देते हुए आपत्ति जताई और फिर हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद शुक्रवार पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

द्रमुक के सदस्य परिसीमन के विषय पर नारे लिखी हुई टी-शर्ट पहनकर सदन में पहुंचे थे। तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी की मांग है कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे उन प्रदेशों को लोकसभा सीटों के संदर्भ में नुकसान होगा जिन्होंने प्रभावी ढंग से जनसंख्या नियंत्रण किया है।

द्रमुक सदस्यों के नारे लिखी टी-शर्ट पहने होने के कारण सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे तक, फिर अपराह्न दो बजे तक और इसके बाद दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी।

आसन ने द्रमुक सदस्यों को संसद के एक नियम का हवाला देते हुए टी-शर्ट उतारकर सामान्य परिधान में सदन में आने की अपील की, लेकिन उन्होंने टी-शर्ट पहनकर सदन में परिसीमन के मुद्दे पर अपना विरोध जताना जारी रखा।

पूर्वाह्न 11 बजे सदन की कार्यवाही आरंभ होने पर बिरला ने द्रमुक सदस्यों को लोकसभा की मर्यादा की याद दिलाई। साथ ही, सत्तापक्ष के कुछ सदस्यों ने भी आपत्ति जताई।

बिरला ने द्रमुक सदस्यों से कहा, ‘‘सदन मर्यादा और गरिमा से चलता है। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि सदस्य गण सदन की गरिमा को भंग कर रहे हैं और सदन की नियम- प्रक्रियाओं का पालन नहीं कर रहे हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘नियम संख्या 349 आपको पढ़ना चाहिए। इसमें सदन की प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिए कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए और कैसा आचरण होना चाहिए, उस बारे में लिखा हुआ है।’’

