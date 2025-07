VIDEO: न्यूयॉर्क में शख्स ने पिटबुल को घसीटने के बाद लगाई आग, क्रूरता देख सोशल मीडिया पर गुस्सा

न्यूयॉर्क, 28, जुलाई: न्यूयॉर्क शहर के क्वींस में एक परेशान करने वाली घटना घटी, जहां एक व्यक्ति ने कथित तौर पर एक कुत्ते को आग लगा दी. हाल ही में सामने आए नए सीसीटीवी फुटेज में उस व्यक्ति की तलाश जारी है, जिसमें वह बेसुध पिटबुल डॉग को रास्ते से घसीटते हुए रिहायशी इलाके में ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है. वहीं, एक अन्य वीडियो में आरोपी को आग लगाने से पहले उस पर ज्वलनशील तरल पदार्थ डालते हुए देखा जा सकता है. यह खबर इंटरनेट पर वायरल हो गई है और लोगों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. NYPD के अनुसार, यह घटना गुरुवार सुबह लगभग 5 बजे साउथ ओज़ोन पार्क में 128वीं स्ट्रीट और 116वें एवेन्यू के कोने पर हुई. पड़ोसियों द्वारा साझा किए गए सीसीटीवी वीडियो में व्यक्ति कुत्ते को पट्टे से बांधकर अपने पीछे घसीटता हुआ दिखाई दे रहा है. पुलिस का कहना है कि उसने कुत्ते को आग लगाने से पहले उस पर कोई ज्वलनशील तरल पदार्थ डाला. इसके बाद वह व्यक्ति कुत्ते को वहीं छोड़कर घटनास्थल से चला गया. यह भी पढ़ें: VIDEO: अमेरिका के वॉलमार्ट में शॉपिंग कर रहे लोगों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला, 11 लोग घायल, आरोपी गिरफ्तार

इस बीच, स्थानीय लोगों और पड़ोसियों ने बताया है कि वे आरोपी को नहीं पहचान पाए हैं, और कुत्ते के मालिकों का भी अभी तक पता नहीं चल पाया है. कुत्ते को घसीटते और उसे मरने के लिए छोड़ देते हुए सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

Dog Dragged & Burned Alive in Queens!

South Ozone Park, Queens

A man dragging a lifeless dog down 128th Street near 116th Avenue — then dousing the dog with accelerant and setting him on fire.

— Paul Mueller (@RealPaulMueller) July 27, 2025