VIDEO: अमेरिका के वॉलमार्ट में शॉपिंग कर रहे लोगों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला, 11 लोग घायल, आरोपी गिरफ्तार

अमेरिका से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. वहां के मिशिगन राज्य के एक वॉलमार्ट स्टोर में घुसकर एक व्यक्ति ने लोगों पर चाकू से हमला कर दिया. यह घटना शनिवार को ट्रैवर्स सिटी नाम के शहर में हुई. इस अचानक हुए हमले में कम से कम 11 लोग घायल हो गए.

घायलों की हालत गंभीर

सभी घायलों को पास के मुनसन मेडिकल सेंटर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अस्पताल की तरफ से बताया गया है कि सभी को चाकू के गहरे घाव लगे हैं. इनमें से 6 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि 5 लोगों की हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक है. डॉक्टरों की टीम घायलों के इलाज में जुटी हुई है.

आरोपी पुलिस की गिरफ्त में

पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को पकड़ लिया है. पुलिस का कहना है कि यह हमला अचानक किया गया लगता है. फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है ताकि हमले की वजह का पता चल सके.

वॉलमार्ट और पुलिस ने क्या कहा?

वॉलमार्ट कंपनी ने एक बयान जारी कर कहा है कि वह पुलिस की जांच में पूरी मदद कर रही है. वहीं, मिशिगन स्टेट पुलिस ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है. पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे घटना वाली जगह और आसपास के इलाके से दूर रहें, ताकि जांच का काम आसानी से हो सके.

