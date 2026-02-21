‘Nothing Changes’: डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, बोले- 'भारत के साथ व्यापार समझौता बरकरार रहेगा', पीएम मोदी को बताया 'महान व्यक्ति'

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों पर एक महत्वपूर्ण बयान देते हुए कहा है कि दोनों देशों के बीच होने वाले आगामी व्यापार समझौते पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के हालिया फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा. वॉशिंगटन (Washington) में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने जोर देकर कहा, ‘भारत के साथ हमारे सौदे में कुछ भी नहीं बदल रहा है.’ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की जमकर सराहना करते हुए उन्हें एक 'महान व्यक्ति और सच्चा जेंटलमैन' करार दिया. यह भी पढ़ें: Donald Trump का Barack Obama पर बड़ा आरोप: 'एलियंस' को लेकर गोपनीय जानकारी लीक करने का दावा, बोले- 'दस्तावेज डिक्लासिफाई कर उन्हें मुश्किल से निकाल सकता हूं'
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 'प्लान बी'
शुक्रवार, 20 फरवरी 2026 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में ट्रंप प्रशासन द्वारा आपातकालीन शक्तियों (IEEPA) के तहत लगाए गए व्यापक टैरिफ को अवैध घोषित कर दिया था. इस फैसले के तुरंत बाद ट्रंप ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह व्यापारिक लाभ हासिल करने के लिए अन्य कानूनी रास्तों (जैसे 'प्लान बी' के तहत 10% वैश्विक टैरिफ) का उपयोग करेंगे.
भारत के संदर्भ में उन्होंने स्पष्ट किया:
‘भारत के साथ हमारा समझौता यह है कि वे टैरिफ चुकाएंगे और हम नहीं। यह पहले की स्थिति से बिल्कुल उलट है। पीएम मोदी बहुत चालाक हैं, लेकिन हमने अब एक निष्पक्ष सौदा किया है.’
पीएम मोदी की प्रशंसा और भारत से संबंध
ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की बुद्धिमत्ता की तारीफ करते हुए कहा कि वे उन लोगों से कहीं अधिक स्मार्ट थे जिनके खिलाफ वे पहले अमेरिका के संदर्भ में सौदेबाजी कर रहे थे। उन्होंने कहा, ‘भारत के साथ मेरे संबंध शानदार हैं और हम बड़े स्तर पर व्यापार कर रहे हैं.’
जब उनसे आगामी क्वाड (Quad) शिखर सम्मेलन के लिए भारत यात्रा के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने सकारात्मक संकेत देते हुए द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर जोर दिया.
भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौता (2026)
हालिया रिपोर्टों के अनुसार, भारत और अमेरिका के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते (Interim Trade Deal) की रूपरेखा तैयार हो चुकी है.
- टैरिफ में कटौती: अमेरिका भारतीय वस्तुओं पर आयात शुल्क को 25% से घटाकर 18% करने पर सहमत हुआ है.
- रूसी तेल पर राहत: ट्रंप प्रशासन ने रूसी कच्चा तेल खरीदने के कारण भारत पर लगाए गए दंडात्मक शुल्कों को पहले ही वापस ले लिया है.
- बाजार पहुंच: बदले में भारत ने अमेरिकी कृषि उत्पादों, अखरोट, वाइन और औद्योगिक सामानों पर टैरिफ कम करने की प्रतिबद्धता जताई है. यह भी पढ़ें: Trump on PM Modi: 'मोदी बहुत अच्छे इंसान हैं, वे जानते थे कि मैं खुश नहीं हूं'; रूसी तेल आयात घटाने पर डोनाल्ड ट्रंप ने की तारीफ, साथ ही दी टैरिफ की चेतावनी
व्यापार और अन्य मुद्दों पर भारत का रुख
भारतीय विदेश मंत्रालय ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौता पूरी तरह से आर्थिक हितों और लंबे समय से चली आ रही वार्ताओं का परिणाम है. भारत ने उन दावों को भी खारिज किया है जिनमें व्यापार को क्षेत्रीय संघर्षों या अन्य भू-राजनीतिक मुद्दों से जोड़ने की कोशिश की गई थी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार, यह समझौता भारतीय एमएसएमई (MSMEs), किसानों और निर्यातकों के लिए 30 ट्रिलियन डॉलर के अमेरिकी बाजार के द्वार खोलेगा.