Donald Trump का Barack Obama पर बड़ा आरोप: 'एलियंस' को लेकर गोपनीय जानकारी लीक करने का दावा, बोले- 'दस्तावेज डिक्लासिफाई कर उन्हें मुश्किल से निकाल सकता हूं'

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Photo Credits: AP)

वाशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा (Former President Barack Obama) के बीच 'एलियंस' (Aliens) की मौजूदगी को लेकर एक नया विवाद छिड़ गया है. ट्रंप (Trump) ने ओबामा (Obama) पर 'गोपनीय जानकारी' (Classified Information) सार्वजनिक करने का गंभीर आरोप लगाया है. यह विवाद ओबामा के उस बयान के बाद शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने एक पॉडकास्ट के दौरान एलियंस को 'असली' बताया था. यह भी पढ़ें: Trump on PM Modi: 'मोदी बहुत अच्छे इंसान हैं, वे जानते थे कि मैं खुश नहीं हूं'; रूसी तेल आयात घटाने पर डोनाल्ड ट्रंप ने की तारीफ, साथ ही दी टैरिफ की चेतावनी

एयरफोर्स वन से ट्रंप का पलटवार

अधिकारी विमान 'एयरफोर्स वन' पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान जब फॉक्स न्यूज के संवाददाता ने ट्रंप से ओबामा के बयान पर सवाल पूछा, तो ट्रंप ने तीखी प्रतिक्रिया दी. ट्रंप ने कहा, 'ओबामा ने गोपनीय जानकारी लीक की है. उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था. उन्होंने एक बड़ी गलती की है और क्लासिफाइड फाइलों से जानकारी बाहर निकाल ली है.'

ट्रंप ने व्यंग्यात्मक लहजे में यह भी जोड़ा कि वे शायद ओबामा को इस मुश्किल से बचाने के लिए उन दस्तावेजों को 'डिक्लासिफाई' (सार्वजनिक) कर सकते हैं.

ओबामा का वह बयान जिसने मचाई हलचल

दरअसल, पिछले सप्ताह 'नो लाई' (No Lie) पॉडकास्ट में पत्रकार ब्रायन टायलर कोहेन के साथ बातचीत में ओबामा से परग्रही जीवन के बारे में पूछा गया था. ओबामा ने मजाकिया लहजे में कहा, 'वे असली हैं, लेकिन मैंने उन्हें देखा नहीं है.' उन्होंने यह भी साफ किया कि उन्हें 'एरिया 51' जैसी किसी भूमिगत सुविधा के बारे में जानकारी नहीं मिली जहां एलियंस को छिपाकर रखा गया हो. यह भी पढ़ें: भारत-अमेरिका ट्रेड डील: ट्रंप ने भारतीय उत्पादों पर टैरिफ घटाकर किया 18%, रूसी तेल आयात बंद करने पर बनी सहमति

ओबामा की सफाई: 'मेरा मतलब सांख्यिकीय संभावना से था'

बयान पर विवाद बढ़ता देख बराक ओबामा ने सोशल मीडिया पर स्पष्टीकरण जारी किया. उन्होंने कहा कि उनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि एलियंस ने कभी धरती से संपर्क किया है. ओबामा ने स्पष्ट किया, 'सांख्यिकीय रूप से ब्रह्मांड इतना विशाल है कि वहां जीवन होने की संभावना ज्यादा है, लेकिन सौर मंडलों के बीच की दूरी इतनी अधिक है कि एलियंस के हमसे मिलने की संभावना बहुत कम है.'

एलियंस पर ट्रंप का अपना नजरिया

यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने यूएफओ (UFO) या एलियंस पर बात की है. जून 2019 में उन्होंने कहा था कि उन्हें इस विषय पर एक संक्षिप्त जानकारी दी गई थी, लेकिन वे व्यक्तिगत रूप से इसमें विश्वास नहीं करते. वहीं, 2020 में 'रॉसवेल' (यूएफओ से जुड़ी चर्चित जगह) के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने रहस्यमयी ढंग से कहा था, 'मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि मुझे क्या पता है, लेकिन यह बहुत दिलचस्प है.'

फिलहाल व्हाइट हाउस ने ट्रंप के ताजा बयानों पर टिप्पणी करने के बजाय मामला सुरक्षा एजेंसियों की समीक्षा पर छोड़ दिया है.