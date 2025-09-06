Official Report 2025: खालिस्तानी आतंकियों को कनाडा से मिल रही है फंडिंग, कनाडा सरकार का बड़ा कबूलनामा

कनाडा सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा (Photo : X)

Canada Financial Support To Khalistani Terror Groups: कनाडा सरकार ने अपनी एक ताज़ा आधिकारिक रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा खुलासा किया है. सरकार ने पहली बार यह स्वीकार किया है कि खालिस्तानी आतंकवादी समूहों को कनाडा की धरती से वित्तीय सहायता (फंडिंग) मिल रही है. यह जानकारी "2025 असेसमेंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिस्क्स इन कनाडा" (Canada 2025 Assessment of Money Laundering and Terrorist Financing Risks) नाम की रिपोर्ट में सामने आई है.

इस रिपोर्ट से यह साफ़ हो गया है कि कनाडा की अपनी कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियां इस बात की पुष्टि कर रही हैं कि खालिस्तानी गुटों के लिए पैसा कनाडा से ही आ रहा है.

रिपोर्ट में किन खालिस्तानी गुटों का नाम है?

रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से दो प्रमुख खालिस्तानी आतंकवादी संगठनों का नाम लिया गया है:

बब्बर खालसा इंटरनेशनल (Babbar Khalsa International) इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन (International Sikh Youth Federation)

रिपोर्ट इन समूहों को "राजनीतिक रूप से प्रेरित हिंसक उग्रवाद" (Politically Motivated Violent Extremism - PMVE) की श्रेणी में रखती है. इसी श्रेणी में हमास और हिजबुल्लाह जैसे कुख्यात आतंकवादी संगठनों को भी रखा गया है.

Breaking: Khalistani violent extremist groups getting financial support from Canada, key Canada report pic.twitter.com/QaUqOJN4Ou — Sidhant Sibal (@sidhant) September 6, 2025

फंडिंग कैसे जुटाई जाती है? चैरिटी और NPO का दुरुपयोग

रिपोर्ट इस बात पर भी प्रकाश डालती है कि ये खालिस्तानी समूह पैसा जुटाने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं. सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह है कि ये समूह गैर-लाभकारी और धर्मार्थ संगठनों (Non-profit and Charitable Organizations - NPOs) का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग करते हैं.

इसके तहत, ये चरमपंथी समूह प्रवासी समुदायों (diaspora communities) से दान (डोनेशन) इकट्ठा करने के लिए नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं. अक्सर यह दान चैरिटी के नाम पर लिया जाता है, लेकिन असल में इसका इस्तेमाल हिंसक और चरमपंथी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए होता है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि खालिस्तानी हिंसक चरमपंथियों के लिए यह फंडिंग का एक "प्रमुख तरीका" बन गया है.

रिपोर्ट के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु:

लक्ष्य: रिपोर्ट के अनुसार, ये खालिस्तानी समूह भारत के पंजाब में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के लिए हिंसा का समर्थन करते हैं.

रिपोर्ट के अनुसार, ये खालिस्तानी समूह भारत के पंजाब में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के लिए हिंसा का समर्थन करते हैं. पुराना नेटवर्क: रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पहले कनाडा में इन समूहों का एक बहुत बड़ा और व्यापक फंडिंग नेटवर्क था, लेकिन अब यह छोटे-छोटे गुटों में बंट गया है.

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पहले कनाडा में इन समूहों का एक बहुत बड़ा और व्यापक फंडिंग नेटवर्क था, लेकिन अब यह छोटे-छोटे गुटों में बंट गया है. अन्य तरीके: चैरिटी के अलावा, ये समूह हवाला, क्रिप्टोकरेंसी (जैसे बिटकॉइन और टीथर) और अन्य मनी सर्विस बिजनेस का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि पैसों को एक देश से दूसरे देश भेजा जा सके.

यह पहली बार है जब कनाडा की सरकार ने अपनी किसी आधिकारिक रिपोर्ट में इतने स्पष्ट रूप से यह माना है कि खालिस्तानी समूहों को उसकी धरती से समर्थन मिल रहा है. यह रिपोर्ट भारत के उन दावों को पुख्ता करती है जो वह लंबे समय से कनाडा में खालिस्तानी गतिविधियों को लेकर करता आ रहा है.