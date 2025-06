ईरान का बड़ा हमला; कतर में अमेरिकी ठिकानों पर दागी मिसाइलें, दोहा में धमाकों से दहशत

Iran Launches Missiles at US Bases in Qatar

अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए हवाई हमले के जवाब में ईरान ने सोमवार को कतर में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर 6 मिसाइलें दागी हैं. इस हमले के बाद कतर की राजधानी दोहा में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गईं, जिससे पूरे शहर में अफरा-तफरी मच गई. इस हमले की जानकारी सबसे पहले Axios ने दी, जिसमें एक इजरायली अधिकारी के हवाले से बताया गया कि मिसाइलें अमेरिका के कतर स्थित सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर दागी गई थीं. Reuters और AFP की रिपोर्ट्स के अनुसार, दोहा के ऊपर धमाकों की आवाजें स्थानीय लोगों ने साफ-साफ सुनीं, हालांकि अब तक इन मिसाइलों के सीधे टकराने या किसी हताहत की पुष्टि नहीं हुई है.

इससे पहले सोमवार को ही कतर ने "सुरक्षा कारणों" से अपना एयरस्पेस अस्थायी रूप से बंद कर दिया था. अमेरिकी और ब्रिटिश दूतावासों ने अपने नागरिकों को "जहां हैं वहीं रहें" (Shelter in Place) का निर्देश जारी किया था.

BIG ⚡️⚡️Reports that Iran has launched 6 missiles at Qatar, 1 at Iraq, Targeting U.S bases in each country. US troops taking Shelter.

Iranian regime's television station reports that Iran has launched "Operation Basharat al-Fath" against American bases in the Gulf. pic.twitter.com/yQ2AFZWUsm

