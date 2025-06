Donald Trump's Warning to Iran: 'अमेरिका पर हमला हुआ, तो ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया देखेगी': डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को सख्त चेतावनी

Donald Trump's Warning to Iran: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक सख्त चेतावनी दी है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर कहा कि अमेरिका का ईरान पर हुए हालिया हमले से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन अगर ईरान ने अमेरिका पर किसी भी तरह का हमला किया, तो हालात ऐसे होंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी. ट्रंप ने कहा, "अगर ईरान ने हम पर हमला किया, तो अमेरिकी सेना ऐसी ताकत दिखाएगी, जैसी पहले कभी नहीं देखी गई." साथ ही, उन्होंने ये भी दावा किया कि अमेरिका ईरान और इजरायल के बीच शांति का समझौता करवा सकता है और इस खूनी जंग को खत्म कर सकता है.

ये बयान ऐसे वक्त में आया है, जब इजरायल ने 13 जून को ईरान पर बड़ा हमला किया, जिसमें कई सैन्य और परमाणु अधिकारी मारे गए.

ये भी पढें: ट्रंप ने क्रिप्टो से कमाए करोड़ों डॉलर, भारत से भी हुई कमाई

US President Donald Trump’s fresh warning to Iran: “If we are attacked in any way, shape or form by Iran, the full strength and might of the U.S. Armed Forces will come down on you at levels never seen before”. pic.twitter.com/edixwZaSxr

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) June 15, 2025