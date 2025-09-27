Elon Musk Name in Epstein Files? ट्रंप से फाइलें मांगने वाले एलन मस्क, खुद ही एपस्टीन के मामले में फंसे? नए दस्तावेजों ने खड़े किए सवाल

(Photo Credits: X)

दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क का नाम जेफरी एपस्टीन से जुड़ी विवादित फाइलों में सामने आया है. इन फाइलों में मस्क के अलावा बिल गेट्स और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी स्टीव बैनन जैसे कई और बड़े नाम भी शामिल हैं.

क्या है पूरा मामला?

डेमोक्रेटिक सांसदों ने छह पन्नों के कुछ नए दस्तावेज़ जारी किए हैं. इन दस्तावेज़ों में एक यात्रा कार्यक्रम का ज़िक्र है, जिसमें 6 दिसंबर 2014 को एलन मस्क की एपस्टीन के कुख्यात द्वीप पर एक संभावित (tentative) यात्रा की बात लिखी है. यह वही द्वीप है, जहाँ कई महिलाओं ने एपस्टीन पर यौन शोषण का आरोप लगाया था.

हालांकि, शेड्यूल में मस्क के नाम के आगे एक नोट भी लिखा था - "क्या यह अभी भी हो रहा है?" इससे यह साफ़ नहीं है कि मस्क असल में उस द्वीप पर गए थे या नहीं.

एलन मस्क ने क्या कहा?

जैसे ही यह खबर सामने आई, एलन मस्क ने तुरंत इन दावों को खारिज कर दिया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में साफ-साफ लिखा, "यह झूठ है."

फाइलों में और किसके नाम हैं?

एपस्टीन के कैलेंडर से पता चलता है कि 16 फरवरी 2019 को डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी स्टीव बैनन के साथ नाश्ते की योजना थी. इसके अलावा, 5 दिसंबर 2014 को बिल गेट्स के साथ भी एक संभावित नाश्ते का ज़िक्र इन दस्तावेज़ों में किया गया है.

मस्क और ट्रंप प्रशासन का विवाद

दिलचस्प बात यह है कि एलन मस्क खुद भी एपस्टीन की सभी फाइलें सार्वजनिक न करने के लिए ट्रंप प्रशासन की आलोचना करते रहे हैं. कुछ समय पहले मस्क ने एक पोस्ट में दावा किया था कि एपस्टीन फाइलों में ट्रंप का नाम है और शायद इसीलिए इन फाइलों को छुपाया जा रहा है. हालांकि, बाद में उन्होंने यह पोस्ट डिलीट कर दिया और माना कि वह "हद से आगे" निकल गए थे.

हाल ही में, मस्क ने ट्रंप पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा था, "उन्होंने (ट्रंप) आधा दर्जन बार 'एपस्टीन' का नाम लिया और दूसरों को इस पर बात करने से रोकते रहे. बस वादे के मुताबिक फाइलें जारी करें."

अब जब खुद मस्क का नाम इन फाइलों में आया है, तो यह मामला और भी ज़्यादा दिलचस्प हो गया है.