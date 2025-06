चीन का नया और खतरनाक हथियार! जंग की तस्वीर बदल देगा 'मच्छर ड्रोन', जासूसी करने में है माहिर

सोचिए, आप किसी पार्क में आराम से बैठे हैं और एक मच्छर आपके कान के पास आकर भिनभिनाने लगता है. आप हाथ से उसे उड़ा देते हैं. पर क्या हो अगर वो कोई असली मच्छर न हो, बल्कि एक जासूसी कैमरा हो. जी हाँ, ये कोई साइंस-फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है. और इस तकनीक को बनाया है हमारे पड़ोसी देश चीन ने.

ये असली मच्छर नहीं, बल्कि मच्छर जितने छोटे रोबोट यानी ड्रोन हैं. चीन की एक टॉप की मिलिट्री टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ने इन्हें तैयार किया है. ये इतने छोटे हैं कि इन्हें पहचानना लगभग नामुमकिन है.

The Chinese military unveils a tiny drone the size of a mosquito.

The creators believe such a drone is nearly impossible to detect, making it ideal for reconnaissance. A compact handheld device is all that's needed for control.

