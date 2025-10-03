BREAKING: 'हमने पाकिस्तान के F-16 और J-17 मार गिराए थे'...'ऑपरेशन सिंदूर' पर एयरफोर्स चीफ का सबसे बड़ा खुलासा

Pakistan's F-16, J-17 Fighter Jets Destroyed: भारतीय वायुसेना के प्रमुख, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने शुक्रवार को 'ऑपरेशन सिंदूर' को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने साफ कहा कि ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान ने भारत से सीजफायर (गोलीबारी रोकने) की मांग की थी. इस बयान से सरकार की उस बात को और बल मिला है, जिसमें कहा गया था कि 10 मई को लड़ाई पाकिस्तान के शांति मांगने पर रुकी थी, न कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दखल देने या दबाव बनाने से.
वायुसेना प्रमुख ने 'ऑपरेशन सिंदूर' पर एक और बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि इस कार्रवाई में सिर्फ आतंकी कैंप ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के F-16 और J-17 लड़ाकू विमानों को भी नष्ट कर दिया गया था.
वायुसेना चीफ ने बताया कि जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आम नागरिकों पर हुए आतंकी हमले के जवाब में यह ऑपरेशन किया गया था. इस दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाक-अधिकृत कश्मीर (PoK) में मौजूद 9 आतंकी कैंपों को निशाना बनाकर तबाह कर दिया था, और पूरी दुनिया ने भारत की ताकत और सटीकता को देखा.
'हमने लक्ष्य हासिल किया, तब पाक ने मांगा सीजफायर'
एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा, "ऑपरेशन सिंदूर में, आपने देखा कि आतंकियों को निर्दोष लोगों को मारने की कीमत चुकानी पड़ी... और दुनिया ने देखा कि हमने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया. हमने 300 किलोमीटर के दायरे में लक्ष्यों पर हमला किया, जिसके बाद उन्होंने (पाकिस्तान ने) सीजफायर की मांग की." उन्होंने भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की भी तारीफ की, जिसने करीब 100 घंटे चले इस संघर्ष के दौरान पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोनों को सफलतापूर्वक मार गिराया.
भविष्य के युद्धों के लिए दी चेतावनी
हालांकि, वायुसेना प्रमुख ने भविष्य में होने वाले युद्धों को लेकर एक चेतावनी भी दी. उन्होंने कहा, "अगली लड़ाई पिछली लड़ाई से अलग होगी. हमें अभी और भविष्य के लिए भी तैयार रहना होगा."
उनकी यह बात पिछले महीने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कही गई बात से मिलती-जुलती है. रक्षा मंत्री ने भी कहा था कि आज के युद्ध बदल गए हैं. अब सिर्फ सैनिकों की संख्या या हथियारों के ढेर से काम नहीं चलेगा. भविष्य के युद्ध साइबर वॉरफेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ड्रोन और सैटेलाइट से निगरानी पर आधारित होंगे. किसी भी लड़ाई में जीत के लिए अब सटीक निशाना लगाने वाले हथियार और तुरंत मिलने वाली खुफिया जानकारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गई है.