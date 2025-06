YouTube Down: यूट्यूब डाउन! अमेरिका में हजारों यूजर्स को वीडियो लोड नहीं होने की समस्या

शुक्रवार दोपहर अमेरिका में YouTube अचानक ठप हो गया. हजारों यूजर्स ने शिकायत की कि वेबसाइट पर वीडियो लोड नहीं हो रहे हैं. भारतीय समयानुसार रात करीब 11:30 बजे (2 p.m. EDT), आउटेज ट्रैकिंग वेबसाइट DownDetector पर 5,000 से अधिक रिपोर्ट दर्ज की गईं. कुछ यूजर्स ने यह समस्या YouTube Premium और एडब्लॉकर के एक साथ इस्तेमाल की वजह से बताई. एक यूजर ने लिखा, “मेरे पास YouTube Premium है लेकिन मैं साथ में एडब्लॉकर भी इस्तेमाल करता हूं. जब मैंने एडब्लॉकर बंद किया, तो वीडियो लोड होना शुरू हो गए.”

एक और यूजर का कहना था, “समस्या शायद Premium और एडब्लॉकर के एक साथ इस्तेमाल से जुड़ी है. जब मैंने लॉगइन रहते हुए एडब्लॉकर बंद किया, तो YouTube फिर से काम करने लगा.” कुछ लोगों ने यह भी कहा कि जब वे किसी दूसरे अकाउंट से लॉगइन करते हैं और एडब्लॉकर चालू रखते हैं, तो वीडियो सही चल रहे हैं. यह दिखाता है कि समस्या विशेष रूप से Premium + AdBlock यूज़र्स तक सीमित हो सकती है.

Is YouTube down for anyone? Nothing is loading pic.twitter.com/nCZsO7ttzc

#Youtube is down for more than an hour it appears. #Google pic.twitter.com/JnOyxJyrT7

