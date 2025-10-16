YouTube down: यूट्यूब हुआ ठप, पूरी दुनिया में मचा हड़कंप! करोड़ों यूजर्स परेशान, वीडियो नहीं चल रहे

YouTube Down Global Outage (Photo : X)

YouTube Down, Global Outage, Users Asking "Why is YouTube Not Working?" अगर कल रात से आपका भी यूट्यूब नहीं चल रहा है या वीडियो अटक रहे हैं, तो घबराइए मत, आप अकेले नहीं हैं. दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो प्लेटफॉर्म यूट्यूब 15 अक्टूबर की शाम से ग्लोबल आउटेज का सामना कर रहा है. अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया से लेकर यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक, करोड़ों लोग यूट्यूब नहीं चला पा रहे हैं.

अगर आप गूगल पर यह सर्च कर रहे हैं कि 'is youtube down today in india', तो इसका जवाब है 'हां'. आप अकेले नहीं हैं, भारत समेत दुनिया भर में करोड़ों लोग इसी समस्या से परेशान हैं.

क्या दिक्कत आ रही है?

ज्यादातर यूजर्स को वीडियो की जगह या तो खाली स्क्रीन दिख रही है या फिर "कुछ गड़बड़ हो गई" (Something went wrong) जैसा एरर मैसेज आ रहा है. यह समस्या 15 अक्टूबर को अमेरिकी समयानुसार शाम करीब 7 बजे शुरू हुई. वेबसाइट डाउन को ट्रैक करने वाली साइट 'डाउनडिटेक्टर' पर कुछ ही घंटों में शिकायतों का आंकड़ा 8 लाख के पार पहुंच गया, जो बताता है कि यह कितनी बड़ी समस्या है.

आज सुबह से ही गूगल के सर्च ट्रेंड्स में 'youtube down', 'youtube not working', और 'youtube error' जैसे कीवर्ड्स छाए हुए हैं. लोग लगातार यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनके पसंदीदा वीडियो प्लेटफॉर्म को हुआ क्या है. कई यूजर्स को वीडियो की जगह सिर्फ एक एरर मैसेज दिख रहा है, तो कई लोगों का मानना है कि 'youtube server down' हो गया है.

मुख्य बातें:

15 अक्टूबर की शाम से यूट्यूब की सर्विस दुनिया भर में डाउन है.

अमेरिका, यूरोप से लेकर एशिया तक करोड़ों यूजर्स को वीडियो चलाने में दिक्कत आ रही है.

कंपनी ने कहा, "हमारी टीम इस पर काम कर रही है."

आज सुबह से गूगल पर 'youtube down' और 'is youtube down' जैसे कीवर्ड्स टॉप पर ट्रेंड कर रहे हैं.

भारत समेत दुनिया भर में यूजर्स को वीडियो चलाने में दिक्कत आ रही है.

लोग जानना चाहते हैं कि 'why youtube is not working?'

यह समस्या सिर्फ 'youtube video' तक ही सीमित नहीं है, बल्कि 'youtube music' भी काम नहीं कर रहा है. सोशल मीडिया पर यह 'youtube news' आग की तरह फैल गई है. लोग लगातार ट्वीट करके पूछ रहे हैं, 'is youtube down right now?'.

सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या कहा?

जैसे ही यूट्यूब बंद हुआ, ट्विटर (अब X) पर #YouTubeDown ट्रेंड करने लगा. लोगों ने तरह-तरह के मीम्स और कमेंट्स शेयर किए. एक यूजर ने लिखा, "यूट्यूब डाउन है और दुनिया पैनिक मोड में आ गई है!" इस आउटेज ने क्रिएटर्स से लेकर पढ़ाई के लिए यूट्यूब पर निर्भर रहने वाले स्टूडेंट्स तक, सबको प्रभावित किया है.

यूट्यूब ने क्या कहा?

बढ़ती शिकायतों के बीच यूट्यूब ने अपने ऑफिशियल बयान में कहा, "हमें जानकारी मिली है कि कुछ यूजर्स को यूट्यूब वीडियो चलाने में दिक्कत हो रही है. हमारी टीम इस पर काम कर रही है और जल्द से जल्द इसे ठीक करने की कोशिश कर रही है."

हालांकि कुछ जगहों पर सर्विस धीरे-धीरे वापस आ रही है, लेकिन ज्यादातर यूजर्स अभी भी परेशान हैं.

अब आप क्या कर सकते हैं?

धैर्य रखें: टेक कंपनियाँ ऐसी समस्याओं को जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश करती हैं. अपडेट्स चेक करें: आप डाउनडिटेक्टर जैसी वेबसाइट्स पर रियल-टाइम स्टेटस देख सकते हैं. दूसरे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें: जब तक यूट्यूब ठीक नहीं होता, आप नेटफ्लिक्स, अमेज़ॅन प्राइम या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर कुछ देख सकते हैं.

यह हाल के समय में सबसे बड़े टेक ग्लिच में से एक है. उम्मीद है कि यह जल्द ही पूरी तरह से ठीक हो जाएगा. आपको यूट्यूब चलाने में क्या दिक्कत आ रही है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं.