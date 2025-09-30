WhatsApp Phishing Scam क्या है? तेजी से बढ़ रहे इस फ्रॉड से ऐसे बचें

WhatsApp ने बंद किए 68 लाख धोखाधड़ी वाले अकाउंट (Photo : X)

आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन ठगी के नए-नए तरीके सामने आ रहे हैं. इनमें सबसे खतरनाक है WhatsApp Phishing Scam, जो तेजी से भारत में बढ़ रहा है. सरकार ने इस पर रोक लगाने के लिए अब सख्त कदम उठाए हैं. WhatsApp Phishing Scam एक ऐसा साइबर फ्रॉड है जिसमें ठग यूजर्स से उनकी निजी और गोपनीय जानकारी जैसे पासवर्ड, बैंक डिटेल्स या क्रेडिट कार्ड नंबर हासिल कर लेते हैं. इसके लिए वे खुद को बैंक, सरकारी एजेंसी या किसी प्रसिद्ध कंपनी का प्रतिनिधि बताकर भरोसा दिलाते हैं. कई बार यह मैसेज या कॉल इतने विश्वसनीय लगते हैं कि लोग जल्दबाजी में अपनी जानकारी साझा कर बैठते हैं.

कैसे काम करता है यह स्कैम?

फेक ऑफर या इनाम का लालच- यूजर्स को मैसेज भेजा जाता है कि उन्होंने कोई बड़ा इनाम जीता है, जिसे पाने के लिए लिंक पर क्लिक करना होगा.

यूजर्स को मैसेज भेजा जाता है कि उन्होंने कोई बड़ा इनाम जीता है, जिसे पाने के लिए लिंक पर क्लिक करना होगा. फर्जी सिक्योरिटी अलर्ट- मैसेज आता है कि आपका अकाउंट हैक होने वाला है, तुरंत लिंक पर जाकर वेरिफाई करें.

मैसेज आता है कि आपका अकाउंट हैक होने वाला है, तुरंत लिंक पर जाकर वेरिफाई करें. व्हाट्सऐप सपोर्ट बनकर धोखा- स्कैमर्स खुद को "WhatsApp Support" बताते हैं और अकाउंट वेरिफिकेशन के नाम पर जानकारी मांगते हैं.

सरकार के सख्त कदम

गृह मंत्रालय (MHA) ने बताया कि इस साल अब तक 7.8 लाख सिम कार्ड्स ब्लॉक किए गए हैं. 83,000 से ज्यादा व्हाट्सऐप अकाउंट्स बंद किए गए. हजारों Skype IDs पर भी कार्रवाई हुई है. इसके साथ ही, सरकार ने 1930 साइबरक्राइम हेल्पलाइन और राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (cybercrime.gov.in) शुरू किया है, जहां लोग तुरंत शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

कैसे बचें व्हाट्सऐप स्कैम से?

अनजान लिंक या अटैचमेंट पर कभी क्लिक न करें.

किसी भी संदिग्ध मैसेज को दूसरे चैनल से वेरिफाई करें.

अपने व्हाट्सऐप में दो-स्तरीय सुरक्षा (Two-Factor Authentication) ज़रूर चालू करें.

फोन और ऐप को हमेशा अपडेट रखें.

किसी भी व्यक्ति को OTP, पासवर्ड या बैंक डिटेल कभी साझा न करें.

व्हाट्सऐप फ़िशिंग स्कैम सिर्फ़ एक संदेश या कॉल से आपकी मेहनत की कमाई साफ कर सकता है. सरकार और टेक कंपनियां मिलकर इन ठगों पर नकेल कस रही हैं, लेकिन सतर्क रहना आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है.