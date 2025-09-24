त्योहारों की सेल में हो न जाए फ्रॉड, शॉपिंग और पेमेंट के समय इन बातों का रखें ध्यान

Representational Image | Pixabay

त्योहारों का मौसम शुरू होते ही ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर धूम मच जाती है. Flipkart Big Billion Days से लेकर Amazon Great Indian Festival तक, हर जगह भारी डिस्काउंट, लिमिटेड-टाइम डील्स और फ्लैश सेल्स चल रही हैं. लोग अपनी विशलिस्ट के प्रोडक्ट खरीदने या बेहतरीन ऑफ़र पाने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं. लेकिन इसी भीड़ और हड़बड़ी का फायदा ठग भी उठा रहे हैं. ऑनलाइन स्कैमर्स अब सक्रिय हो चुके हैं और हर मौके पर नए-नए तरीकों से लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं.

छोटी सी गलती खाली करा सकती है बैंक अकाउंट, जानें क्या है SIM Swap Scam; सरकार ने दी चेतावनी.

त्योहारों के मौसम में बढ़ते ऑनलाइन स्कैम

त्योहारों के समय ऑनलाइन ठगी सबसे ज्यादा बढ़ जाती है. बड़ी सेल्स और ऑफर्स के बीच लोग अक्सर छोटी-छोटी डिटेल्स पर ध्यान नहीं देते, जिससे धोखेबाज फायदा उठा लेते हैं. सबसे आम स्कैम्स में शामिल हैं:

1. OTP स्कैम

स्कैमर्स डिलीवरी एजेंट या कस्टमर केयर बनकर कॉल करते हैं. वे डिलीवरी समस्या या पेमेंट वेरिफिकेशन का बहाना बनाते हैं और OTP मांगते हैं. जैसे ही आप OTP शेयर करते हैं, वे आपके अकाउंट तक पहुंच जाते हैं और पैसों की चोरी कर सकते हैं.

2. फर्जी डिलीवरी कॉल्स

कुछ ठग आपको कॉल कर बताते हैं कि आपका ऑर्डर डिलीवर नहीं हो सका और इसके लिए उन्हें आपके पर्सनल डिटेल्स या एक छोटी "रीशेड्यूलिंग फीस" चाहिए. इस जाल में फंसते ही आपका डाटा या बैंक डिटेल्स खतरे में पड़ जाते हैं.

3. फिशिंग ट्रैप्स

ठग नकली ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज या SMS भेजते हैं जो असली ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे लगते हैं. इनमें दिए गए लिंक पर क्लिक करते ही आप नकली वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं और आपके लॉगिन या बैंक डिटेल्स चोरी हो जाते हैं.

4. सोशल मीडिया पर फर्जी विज्ञापन

सोशल मीडिया पर बेहद सस्ते दामों पर iPhone या गेमिंग कंसोल जैसी चीज़ों के विज्ञापन देखकर लोग आकर्षित होते हैं. पेमेंट करने के बाद स्कैमर्स पेज डिलीट कर गायब हो जाते हैं.

5. डुप्लिकेट ई-कॉमर्स वेबसाइट्स

स्कैमर्स असली ई-कॉमर्स साइट्स की हूबहू कॉपी बनाते हैं. URL में हल्का-सा बदलाव कर वे वैसी ही दिखने वाली वेबसाइट तैयार करते हैं, ताकि लोग बिना सोचे-समझे वहां से खरीदारी कर लें.

6. टेलीकॉम स्कैम

फर्जी कॉल्स में लोग खुद को टेलीकॉम कंपनी का कर्मचारी बताकर मुफ्त रिचार्ज या ऑफर का लालच देते हैं. वे आपकी डिटेल्स मांगते हैं और छोटी पेमेंट के बहाने डाटा व पैसे चुरा लेते हैं.

ऑनलाइन स्कैम से बचने के आसान तरीके

किसी भी कॉल या मैसेज पर OTP, पासवर्ड या कार्ड डिटेल्स न दें.

अगर ऑफर "बहुत अच्छा" लगे, तो दो बार सोचें और पूरी जानकारी चेक करें.

वेबसाइट का URL ध्यान से जांचें. असली साइट्स हमेशा "https://" से शुरू होती हैं.

तीसरे पक्ष के ऐप या कूपन डाउनलोड करने से बचें.

इन टिप्स को रखें याद

मजबूत पासवर्ड और टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग करें.

हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप से ही खरीदारी करें.

पब्लिक वाई-फाई पर ऑनलाइन शॉपिंग न करें.

संदिग्ध लिंक या अज्ञात नंबरों से आने वाले कॉल्स को नजरअंदाज करें.

किसी भी ऑफर की पुष्टि आधिकारिक ऐप या वेबसाइट पर जाकर ही करें.

जागरूक रहें, सुरक्षित रहें

त्योहारों की खरीदारी का आनंद तभी है जब आप बिना किसी परेशानी के शॉपिंग कर सकें. ठगों के जाल से बचना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सावधानी और जागरूकता जरूरी है. याद रखें, कोई भी असली प्लेटफॉर्म OTP या पासवर्ड नहीं मांगता.