छोटी सी गलती खाली करा सकती है बैंक अकाउंट, जानें क्या है SIM Swap Scam; सरकार ने दी चेतावनी

SIM Swap Scam | X/@DoT_India)

SIM Swap Scam: भारत में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और उनमें से एक है SIM Swap Scam. भारत सरकार के DoT (Department of Telecommunications) ने X (पूर्व में Twitter) पर बताया कि यह एक खतरनाक फ्रॉड है, जो आपके मोबाइल नंबर और डिजिटल पहचान को निशाना बनाता है. इसमें अपराधी आपके व्यक्तिगत डेटा, जो अक्सर सोशल मीडिया से इकट्ठा किया जाता है, उसे इस्तेमाल कर आपके टेलिकॉम प्रदाता से संपर्क करते हैं.

SIM Swap Scam कैसे काम करता है

अपराधी दावा करते हैं कि आपकी SIM खो गई है और एक नया SIM जारी करने की मांग करते हैं. जैसे ही टेलिकॉम ऑपरेटर नया SIM जारी करता है, पुराना SIM डिएक्टिवेट हो जाता है और अपराधी आपके नंबर का पूरा कंट्रोल हासिल कर लेता है.

कुछ मामलों में, अपराधी eSIM या डिजिटल SIM का भी इस्तेमाल करते हैं. यह प्रक्रिया और भी तेज होती है क्योंकि इसके लिए किसी स्टोर जाने की जरूरत नहीं होती. एक हालिया मामले में, एक शिकार ने केवल कुछ मिनटों में 4 लाख रुपये खो दिए, जब अपराधियों ने उनका नंबर हाइजैक कर लिया और OTP इंटरसेप्ट कर लिए.

SIM Swap Scam से रहें सावधान

खतरनाक क्यों है

SIM Swap Scam इसलिए खतरनाक है क्योंकि अपराधी OTP, कॉल और मैसेज पर पूरा नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं. इससे वे आपके बैंक ट्रांजैक्शन, पासवर्ड रीसेट और पैसे ट्रांसफर जैसे काम मिनटों में कर सकते हैं. eSIM की सुविधा के लिए बनी थी, लेकिन यही अपराधियों के लिए डिजिटल पहचान तक पहुंचने का रास्ता बन गई.

SIM Swap Scam से कैसे बचें

सोशल मीडिया पर सावधानी- अपनी DOB, मोबाइल नंबर, लोकेशन जैसी निजी जानकारी शेयर न करें.

अपनी DOB, मोबाइल नंबर, लोकेशन जैसी निजी जानकारी शेयर न करें. सिग्नल या OTP पर ध्यान दें- अगर OTP नहीं आता या नेटवर्क अचानक गायब हो जाता है, सतर्क हो जाएँ.

अगर OTP नहीं आता या नेटवर्क अचानक गायब हो जाता है, सतर्क हो जाएँ. बैंकिंग ऐप्स में अतिरिक्त सुरक्षा- 2FA और अन्य सिक्योरिटी फीचर्स ऑन करें.

2FA और अन्य सिक्योरिटी फीचर्स ऑन करें. संदिग्ध एक्टिविटी रिपोर्ट करें- यदि कुछ गलत लगे, तुरंत www.sanchaarsaathi.gov.in पर रिपोर्ट करें.

Indian Cybercrime Coordination Centre (I4C) ने आगाह किया है कि SIM Swap Scam मिनटों में बड़ा नुकसान कर सकता है. डिजिटल दुनिया में जागरूक रहना अब जरूरी हो गया है.