40 Minute Clip Truth: सोशल मीडिया पर ‘19 मिनट’ के बाद अब ‘40 मिनट का वायरल वीडियो’,क्या है सच्चाई?

Representational Image | Pixabay

सोशल मीडिया पर एक बार फिर से एक “40 मिनट का वायरल वीडियो” चर्चा का विषय बन गया है, जिससे इंटरनेट पर भ्रम और चिंता की लहर दौड़ गई है. यह ट्रेंड सोशल प्लेटफॉर्म्स, सर्च इंजन और मैसेजिंग ऐप्स पर तेजी से फैल रहा है, लेकिन विशेषज्ञ इसका वास्तविक स्रोत और वेब पर मौजूद होने के बारे में स्पष्टता नहीं पा रहे हैं.

क्या है 40 मिनट वाला वीडियो?

सोशल मीडिया उपयोगकर्ता और गूगल सर्च ट्रेंड्स पर “40-मिनट वायरल वीडियो” की खोज में अचानक भारी इजाफा हुआ है। लेकिन इसका कोई प्रमाणित या असली वीडियो इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है. विशेषज्ञों के अनुसार यह एक डिजिटल अफवाह है, जिसमें वास्तविक सामग्री के बिना ही लोग इसे एक असल वायरल वीडियो मान रहे हैं.

कैसे फैल रहा है यह भ्रम?

जिज्ञासा और मनोवैज्ञानिक कारक: 19 मिनट, 40 मिनट जैसे स्पेसिफिक टाइमस्टैम्प मन में उत्सुकता पैदा करते हैं और लोग सोचते हैं कि कुछ “छिपा हुआ” या “प्रतिबंधित” है, जिससे क्लिक बढ़ता है.

क्लिकबेट लिंक और स्कैम:

कई दावों में ऐसे लिंक शामिल हैं जो उपयोगकर्ताओं को फिशिंग साइट, मालवेयर डाउनलोड या प्राइमरी विज्ञापन साइटों की ओर ले जाते हैं।

गलत जुड़ाव और अफवाहें: कुछ पोस्ट में इसे 19-मिनट 34-सेकंड विवाद से जोड़ा जा रहा है, जिसमें इंटरनेट पर पहले से मौजूद वीडियो को लेकर भी गलती से पहचान और अफवाहें फैली.

19-मिनट वाला वायरल वीडियो: पृष्ठभूमि

इससे पहले “19-मिनट 34-सेकंड” वाले वायरल वीडियो ने इंटरनेट पर बहस चलती हुई फैलाई थी, जिसमें एक कपल का निजी वीडियो होने का दावा किया गया था, लेकिन उसकी सत्यता कभी प्रमाणित नहीं हुई. कई लोगों ने इस पर आधारित अफवाहें फैलाईं और कुछ लोगों को ग़लत पहचान और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा.

पुलिस की वार्निंग:

19-मिनट के वायरल क्लिप के लिए पुलिस की चेतावनी जैसे ही 19-मिनट का क्लिप तेज़ी से फैला, हरियाणा पुलिस के साइबर सेल के एक अधिकारी ने एक कड़ी पब्लिक चेतावनी जारी की. हरियाणा पुलिस अधिकारी अमित यादव, जिनका इंस्टाग्राम हैंडल @vardiwala है, ने एक वीडियो मैसेज शेयर करके यूज़र्स को ऐसे कंटेंट से दूर रहने की चेतावनी दी. अपने बयान में, यादव ने कहा कि अश्लील वायरल वीडियो को "शेयर करना, सेव करना, या देखना" भी कानूनी कार्रवाई को न्योता दे सकता है. उन्होंने यह भी दावा किया कि ऑनलाइन सर्कुलेट हो रहा वायरल क्लिप AI-जनरेटेड था और बताया कि यूज़र्स siteengine.com जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनिपुलेशन की जांच कैसे कर सकते हैं। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि क्लिप के नकली वर्जन पार्ट 2 या पार्ट 3 के रूप में सर्कुलेट किए जा रहे हैं.