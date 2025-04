UPI Down: यूपीआई सर्विस फिर हुई ठप, एक हफ्ते में दूसरी बार आई दिक्कत

बुधवार को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) सेवाएं कई प्रमुख ऐप्स पर ठप हो गईं. यह एक हफ्ते में दूसरी बार हुआ जब डिजिटल भुगतान में दिक्कत आई. डाउनडिटेक्टर के अनुसार, रात 8 बजे तक 449 से अधिक शिकायतें दर्ज की गईं. इनमें से 53 फीसदी उपयोगकर्ताओं ने फंड ट्रांसफर करने में समस्याओं की शिकायत की.

एक उपयोगकर्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, "लगता है कि UPI फिर से डाउन हो गया!!" वहीं, एक अन्य व्यक्ति ने लिखा, "UPI के साथ इन दिनों क्या हो रहा है? यह हर दूसरे दिन फेल हो जाता है. अगर ऐसा ही चला तो एक दिन मुझे होटल में बर्तन धोने पड़ेंगे. सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि UPI बिना किसी रुकावट के काम करे."

#UPIDown my and my friends UPI are down. I was stuck in a critical position .

Nowadays we cannot completely rely on upi since it gets down at a critical time , need to start carrying cash 🥲#UPIDown again today pic.twitter.com/jX4Srj9faS

— Prakash (@prakaship78) April 2, 2025