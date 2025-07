खुशखबरी! टोल टैक्स 50% तक घटा, नेशनल हाईवे पर सफर हुआ सस्ता, पुल-सुरंग पार करने पर बचेंगे पैसे

Toll Tax Reduction: अब नेशनल हाईवे पर सफर करना आपके लिए और भी किफायती हो गया है. सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पुल, सुरंग और फ्लाईओवर वाले हाईवे सेक्शन पर लगने वाले टोल टैक्स में 50% तक की भारी कटौती कर दी है. इस कदम से गाड़ी चलाने वालों का यात्रा खर्च काफी कम हो जाएगा.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नेशनल हाईवे फीस नियम, 2008 में कुछ जरूरी बदलाव किए हैं. इन बदलावों के बाद टोल टैक्स वसूलने का तरीका बदल गया है.

पहले नियम यह था कि अगर आप हाईवे पर किसी पुल, सुरंग या फ्लाईओवर (जिन्हें 'स्ट्रक्चर' कहा जाता है) से गुजरते थे, तो उस हिस्से की लंबाई पर 10 गुना तक टोल लगता था. ऐसा इसलिए था क्योंकि इन स्ट्रक्चर्स को बनाने में बहुत ज्यादा लागत आती है.

लेकिन अब सरकार ने इस नियम को बदल दिया है.

इसे एक उदाहरण से समझते हैं:

इसका सीधा मतलब है कि आपकी जेब पर बोझ आधा हो गया! जहां पहले आपको 400 किलोमीटर का टोल देना पड़ता, वहीं अब सिर्फ 200 किलोमीटर का देना होगा. यह सीधे-सीधे 50% की बचत है.

