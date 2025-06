FASTag Annual Pass: नितिन गडकरी ने 3,000 रुपये के वार्षिक पास के साथ नई फास्टैग टोल सिस्टम की घोषणा की, 15 अगस्त 2025 से होगी लागू

FASTag Annual Pass: केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने 18 जून को भारत में यात्रियों के लिए फास्टैग-आधारित वार्षिक पास की घोषणा की. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में, केंद्रीय मंत्री ने कहा, "परेशानी मुक्त हाइवे यात्रा की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम के रूप में, हम 15 अगस्त 2025 से प्रभावी ₹3,000 की कीमत वाला फास्टैग-आधारित वार्षिक पास पेश कर रहे हैं. इसकी वैलिडिटी रिचार्ज के बाद से एक साल तक रहेगी. इससे 200 यात्राएं की जा सकती हैं. यह पास विशेष रूप से कार, जीप और वैन जैसे नॉन कॉमर्शियल प्राइवेट वाहनों के लिए डिज़ाइन किया गया है." यह भी पढ़ें: UP: वाराणसी में अतिक्रमण विरोधी अभियान में फेमस 'चाची की दुकान' और 'पहलवान लस्सी' सहित 35 दुकानें ध्वस्त की गईं, वीडियो आया सामने

उन्होंने कहा, "वार्षिक पास पूरे देश में नेशनल हाइवे पर निर्बाध और कॉस्ट इफेक्टिव यात्रा को सक्षम करेगा. एक्टिवेशन और रिन्यू के लिए एक समर्पित लिंक जल्द ही नेशनल हाइवे ऐप के साथ-साथ NHAI और MoRTH की आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध कराया जाएगा." इस सिस्टम का उद्देश्य टोल से संबंधित शिकायतों को कम करना है, विशेषकर 60 किलोमीटर के दायरे में स्थित टोल प्लाजा के पास रहने वाले यात्रियों के लिए.

Union Minister Nitin Gadkari says, "We are introducing a FASTag-based Annual Pass priced at Rs 3,000, effective from 15th August 2025. Valid for one year from the date of activation or up to 200 trips—whichever comes first—this pass is designed exclusively for non-commercial…

