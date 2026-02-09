Who is Tanvi Gadkari? भारत बनाम अमेरिका मैच के दौरान वानखेड़े स्टेडियम में डांस वीडियो हुआ वायरल

कौन हैं तन्वी गडकरी

आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप चरण में भारत और अमेरिका (IND vs USA) के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले ने न केवल मैदान पर रोमांच पैदा किया, बल्कि स्टैंड्स में मौजूद एक प्रशंसक ने भी सबका ध्यान अपनी ओर खींचा. मैच के दौरान स्टैंड्स में डांस करती हुई एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. जांच के बाद यह सामने आया है कि यह महिला कोई और नहीं बल्कि उभरती हुई अभिनेत्री और मॉडल तन्वी गडकरी हैं.

मैदान पर दिखा तन्वी गडकरी का उत्साह

वानखेड़े स्टेडियम की दर्शक दीर्घा में मौजूद तन्वी गडकरी ने भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए स्टैंड्स में जमकर डांस किया. उनके इस सहज और ऊर्जावान वीडियो को वहां मौजूद अन्य दर्शकों ने कैमरे में कैद कर लिया, जिसके बाद यह कुछ ही घंटों में इंस्टाग्राम और एक्स (पूर्व में ट्विटर) जैसे प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड करने लगा. फैंस उनके जोश और क्रिकेट के प्रति प्रेम की सराहना कर रहे हैं.

कौन हैं तन्वी गडकरी?

तन्वी गडकरी एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल हैं जो मुख्य रूप से विज्ञापन जगत और डिजिटल कंटेंट के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने कई प्रमुख ब्रांडों के लिए मॉडलिंग की है और कुछ वेब प्रोजेक्ट्स का भी हिस्सा रही हैं. तन्वी सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती हैं और अक्सर अपनी फिटनेस और लाइफस्टाइल से जुड़ी तस्वीरें साझा करती हैं. वायरल वीडियो के बाद उनके सोशल मीडिया फॉलोअर्स की संख्या में अचानक बढ़ोतरी देखी गई है.

View this post on Instagram A post shared by Tanvi Gadkari (@tanvi__gadkari)

गडकरी' सरनेम के कारण भ्रम: क्या अभिनेत्री तन्वी गडकरी और केंद्रीय मंत्री के बीच कोई संबंध है?

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, डिजिटल क्रिएटर और अभिनेत्री तन्वी गडकरी का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से कोई सीधा संबंध होने का कोई सबूत नहीं है. महाराष्ट्र में 'गडकरी' एक सामान्य सरनेम है और ये दोनों अपने-अपने क्षेत्रों की अलग-अलग हस्तियां हैं. तन्वी गडकरी मनोरंजन जगत की एक जानी-मानी इन्फ्लुएंसर और अभिनेत्री हैं, जबकि नितिन गडकरी देश के एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं. केवल सरनेम एक जैसा होने के आधार पर उनके बीच किसी भी प्रकार के पारिवारिक रिश्ते का दावा नहीं किया जा सकता. सोशल मीडिया पर चल रही इस तरह की चर्चाएं केवल एक संयोग और अफवाह मात्र हैं.

भारत बनाम अमेरिका मैच का रोमांच

जिस मैच के दौरान यह वीडियो वायरल हुआ, उसमें टीम इंडिया ने अमेरिका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया. टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए भारतीय गेंदबाजों ने अमेरिका को कम स्कोर पर रोक दिया था. बाद में सूर्यकुमार यादव और मध्यक्रम के बल्लेबाजों की मदद से भारत ने यह मैच जीतकर सुपर-8 की ओर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली.

स्टेडियम में पहले भी वायरल हुए हैं चेहरे

क्रिकेट मैचों के दौरान स्टेडियम में मौजूद प्रशंसकों का वायरल होना कोई नई बात नहीं है. इससे पहले भी कई 'मिस्ट्री गर्ल्स' और फिल्मी हस्तियां स्टैंड्स में अपने खास अंदाज के लिए चर्चा में आ चुकी हैं. तन्वी गडकरी का यह वीडियो इसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है, जिसने मैच के बीच मनोरंजन का एक तड़का लगा दिया. फिलहाल, तन्वी ने खुद भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस अनुभव को साझा किया है और टीम इंडिया की जीत पर खुशी जताई है.