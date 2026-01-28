महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का विमान हादसे में निधन; पीएम मोदी और अन्य नेताओं ने जताया गहरा शोक
पीएम मोदी ने अजित पवार को दी श्रद्धांजलि (Photo Credits: X/@narendramodi)

मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) की राजनीति के लिए आज का दिन एक बड़े सदमे के साथ शुरू हुआ. राज्य के उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रमुख अजित पवार (Ajit Pawar) का बुधवार, 28 जनवरी 2026 की सुबह पुणे के बारामती में एक निजी विमान हादसे में निधन हो गया. वे जिला परिषद चुनाव के प्रचार के लिए बारामती जा रहे थे. इस दुखद समाचार के बाद पूरे देश और विशेषकर महाराष्ट्र में शोक की लहर दौड़ गई है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए अजित पवार को 'जनता का नेता' बताया. पी एम मोदी ने अपने शोक संदेश में कहा- ‘महाराष्ट्र के बारामती में हुए दुखद विमान हादसे से अत्यंत दुखी हूं, मेरी संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ हैं जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खोया है. श्री अजित पवार जी जमीन से जुड़े एक कर्मठ नेता थे, जिन्हें महाराष्ट्र के विकास के प्रति उनके जुनून के लिए हमेशा याद किया जाएगा.’ यह भी पढ़ें: Ajit Pawar Dies in Plane Crash: नहीं रहे अजित पवार, बारामती विमान हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी CM का निधन, DGCA ने की 5 मौतों की पुष्टि!

कैसे हुआ हादसा?

शुरुआती जानकारी के अनुसार, अजित पवार एक Learjet 45 चार्टर्ड विमान से मुंबई से बारामती जा रहे थे. सुबह करीब 8:45 बजे बारामती हवाई पट्टी पर लैंडिंग की कोशिश के दौरान विमान नियंत्रण खो बैठा और क्रैश हो गया.

विमान में सवार सभी 5 लोगों, जिनमें अजित पवार, उनके निजी सुरक्षा अधिकारी (PSO), एक सहायक और दो क्रू सदस्य शामिल थे—की इस दुर्घटना में मृत्यु हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, क्रैश होते ही विमान में आग लग गई और कई धमाके हुए.

पीएम नरेंद्र मोदी ने अजीत पवार के निधन पर शोक जताया, कहा कि प्रशासनिक मामलों में उनकी समझ काबिल-ए-तारीफ थी.

नितिन गडकरी ने कहा, 'मेरा अजीत दादा के साथ बहुत गहरा रिश्ता था.'

राजनीतिक जगत में शोक की लहर

अजित पवार, जिन्हें महाराष्ट्र की राजनीति में 'दादा' के नाम से जाना जाता था, के निधन पर पक्ष-विपक्ष के तमाम नेताओं ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं:

  • नितिन गडकरी: केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है. उन्होंने अजित पवार के साथ अपने पुराने संबंधों को याद करते हुए उनके प्रशासनिक कौशल की सराहना की.

  • ममता बनर्जी: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने हादसे पर स्तब्धता व्यक्त की और घटना की उचित जांच की मांग की.

  • देवेन्द्र फडणवीस: मुख्यमंत्री फडणवीस ने इसे महाराष्ट्र के लिए एक 'कठिन दिन' बताते हुए राज्य में तीन दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है. यह भी पढ़ें: Ajit Pawar Dies in Plane Crash: अजित पवार मुंबई से बारामती जा रहे थे, तभी लैंडिंग के दौरान हादसा हुआ

ममता बनर्जी ने कहा कि अजीत पवार के अचानक निधन से मैं बहुत दुखी और हैरान हूं.

प्रशासनिक और पारिवारिक हलचल

हादसे की खबर मिलते ही एनसीपी कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, सुप्रिया सुले और अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार दिल्ली से बारामती के लिए रवाना हो गए हैं. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं ताकि हादसे के तकनीकी कारणों का पता लगाया जा सके.

अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा शून्य पैदा हो गया है. वे अपने स्पष्ट बोलने के अंदाज और प्रशासन पर मजबूत पकड़ के लिए जाने जाते थे.