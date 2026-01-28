Ajit Pawar Dies in Plane Crash: अजित पवार मुंबई से बारामती जा रहे थे, तभी लैंडिंग के दौरान हादसा हुआ

(Photo Credits FB)

Ajit Pawar Dies in Plane Crash: महाराष्ट्र की राजनीति के लिए आज का दिन एक अत्यंत दुखद और स्तब्ध करने वाली खबर लेकर आया है. राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का बुधवार सुबह पुणे जिले के बारामती में एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया. यह हादसा सुबह लगभग 8:45 बजे उस समय हुआ जब मुंबई से आ रहा उनका चार्टर्ड विमान 'लियरजेट 45' बारामती हवाई पट्टी पर लैंडिंग के दौरान तकनीकी खराबी के चलते दुर्घटनाग्रस्त हो गया. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) और पुलिस प्रशासन ने इस दुखद समाचार की पुष्टि की है.

लैंडिंग के दौरान हुआ भीषण हादसा

अजित पवार आगामी जिला परिषद चुनावों के सिलसिले में आयोजित जनसभाओं को संबोधित करने के लिए मुंबई से अपने गृह क्षेत्र बारामती जा रहे थे. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विमान जब रनवे के करीब पहुंचा, तो वह अचानक अनियंत्रित होकर खेतों में जा गिरा और उसमें भीषण आग लग गई. स्थानीय लोग तुरंत बचाव कार्य के लिए मौके पर पहुंचे, लेकिन विमान के मलबे से उठती आग की लपटें इतनी तेज थीं कि किसी को बचाना संभव नहीं हो सका.

DGCA की पुष्टि

डीजीसीए (DGCA) की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, विमान (पंजीकरण संख्या: VT-SSK) में उपमुख्यमंत्री अजित पवार के साथ दो अन्य कर्मचारी (एक पीएसओ और एक अटेंडेंट) और दो चालक दल (पायलट और को-पायलट) सवार थे. रिपोर्ट में पुष्टि की गई है कि इस भीषण दुर्घटना में विमान में सवार सभी पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है. हादसे के कारणों की जांच के लिए दिल्ली से एक विशेष टीम बारामती रवाना हो गई है.

परिवार और समर्थकों में शोक की लहर

अजित पवार के निधन की खबर मिलते ही उनके परिवार और समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई है. घटना के वक्त उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार, चाचा शरद पवार और चचेरी बहन सुप्रिया सुले दिल्ली में थे, जो तुरंत विशेष विमान से पुणे के लिए रवाना हो चुके हैं. बारामती और पूरे महाराष्ट्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और उनके आवास के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ जुट रही है.

एक युग का अंत

अजित पवार (66) महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे प्रभावशाली और सक्रिय नेताओं में से एक थे. वे राज्य में सबसे लंबे समय तक उपमुख्यमंत्री रहने वाले नेता थे, जिन्होंने रिकॉर्ड छह बार इस पद की जिम्मेदारी संभाली. अपनी त्वरित निर्णय लेने की क्षमता और कड़े प्रशासनिक रुख के कारण उन्हें राजनीति में 'दादा' के नाम से जाना जाता था. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए इसे राज्य के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया है.