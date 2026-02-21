Ajit Pawar Death Case: रोहित पवार ने लगाया 'राजनैतिक और व्यावसायिक साजिश' का आरोप, पीएम मोदी से हस्तक्षेप की मांग (Watch Video)

अजित पवार/ प्लेन क्रैश (Photo Credits: X/@SantibhusanM and Facebook)

महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री (Maharashtra Former Deputy Chief Minister) अजीत पवार (Ajit Pawar) की एक विमान दुर्घटना में हुई दुखद मृत्यु के मामले ने अब एक नया राजनैतिक मोड़ ले लिया है. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (Nationalist Congress Party) (शरदचंद्र पवार) के नेता और विधायक रोहित पवार (Rohit Pawar) ने शनिवार को इस हादसे के पीछे 'राजनैतिक और व्यावसायिक साजिश' होने का गंभीर आरोप लगाया है. रोहित पवार ने आशंका जताई है कि वर्तमान जांच को कुछ प्रभावशाली लोग प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने का अनुरोध किया है.

दो तरह की साजिश का अंदेशा

पत्रकारों से बात करते हुए रोहित पवार ने कहा कि इस क्रैश के पीछे के उद्देश्यों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है: राजनैतिक और व्यावसायिक। उन्होंने चिंता जताई कि विमान का संचालन करने वाली कंपनी 'VSR वेंचर्स' से जुड़े प्रभावशाली लोगों के दबाव में जांच के इन पहलुओं को नजरअंदाज किया जा सकता है।

रोहित पवार ने कहा:

'अगर हम साजिश की बात करें, तो यह दो तरह की हो सकती है—राजनैतिक या व्यावसायिक। हम यह पता लगाना चाहते हैं कि इसके पीछे असल में क्या है. हमें डर है कि डीजीसीए (DGCA) के अधिकारी विमानन कंपनी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं.'

पीएम मोदी और अमित शाह से न्याय की अपील

रोहित पवार ने तर्क दिया कि चूंकि इस मामले में शामिल संस्थाएं और लोग बहुत शक्तिशाली हैं, इसलिए केवल देश का शीर्ष नेतृत्व ही न्याय सुनिश्चित कर सकता है. उन्होंने पुष्टि की कि वे आज प्रधानमंत्री मोदी को ईमेल के जरिए एक औपचारिक पत्र भेज रहे हैं. उन्होंने कहा, 'अजीत दादा को न्याय दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का हस्तक्षेप जरूरी है, ताकि जांच किसी भी संस्थागत पक्षपात से मुक्त रहे.'

रोहित पवार का दावा है कि VSR वेंचर्स को ताकतवर लोग बचा रहे हैं

उड्डयन मंत्री के इस्तीफे की मांग

रोहित पवार ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू के इस्तीफे की मांग को भी दोहराया है. उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्रालय के नेतृत्व में हितों का टकराव हो सकता है, जिससे चल रहे तकनीकी ऑडिट की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है.

घटना की पृष्ठभूमि और वर्तमान जांच

28 जनवरी 2026 की सुबह, अजीत पवार और चार अन्य लोगों को ले जा रहा एक 'लियरजेट 45' विमान बारामती हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दूसरे प्रयास के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. इस हादसे में अजीत पवार, दो पायलट और उनके स्टाफ के एक सदस्य सहित सभी पांच लोगों की मौत हो गई थी.

वर्तमान में जांच की स्थिति इस प्रकार है:

जांच एजेंसी: विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) विमान के फ्लाइट रिकॉर्डर का तकनीकी विश्लेषण कर रहा है.

विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) विमान के फ्लाइट रिकॉर्डर का तकनीकी विश्लेषण कर रहा है. डेटा रिकवरी: 'डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर' को सफलतापूर्वक डाउनलोड कर लिया गया है.

'डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर' को सफलतापूर्वक डाउनलोड कर लिया गया है. तकनीकी चुनौती: 'कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर' (CVR) आग के कारण बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसे ठीक करने के लिए विदेशी विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है.

प्रारंभिक रिपोर्टों में खराब दृश्यता और घने कोहरे को दुर्घटना का कारण बताया गया था, लेकिन पवार परिवार और कई राजनैतिक दल अब एक अधिक पारदर्शी और गहरी जांच की मांग कर रहे हैं.