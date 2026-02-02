Maharashtra: डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने सतारा में यशवंतराव चव्हाण के स्मारक पर दी श्रद्धांजलि, पति अजीत पवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश (Watch Video)

सुनेत्रा पवार ने सतारा में यशवंतराव चव्हाण मेमोरियल का दौरा किया (Photo Credits: IANS)

मुंबई/सतारा: महाराष्ट्र की राजनीति (Maharashtra Politics) में एक नए अध्याय की शुरुआत करते हुए नवनियुक्त उपमुख्यमंत्री (Newly-Appointed Dy CM) सुनेत्रा पवार (Sunetra Pawar) ने सोमवार को सतारा और फलटण (Satara and Phaltan) का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने कराड स्थित प्रीतिसंगम पहुंचकर राज्य के पहले मुख्यमंत्री दिवंगत यशवंतराव चव्हाण के स्मारक (समाधि) (Memorials of Yashwantrao Chavan) पर श्रद्धांजलि अर्पित की. यह दौरा न केवल एक औपचारिक मुलाकात थी, बल्कि उनके दिवंगत पति और पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार (Ajit Pawar) की उस राजनीतिक परंपरा को जारी रखने का संकेत था, जिसकी जड़ें चव्हाण की विचारधारा में समाहित थीं. यह भी पढ़ें: Maharashtra Politics: महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने दी बधाई

विरासत और विचारधारा का सम्मान

अजीत पवार के राजनीतिक जीवन में यशवंतराव चव्हाण का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है. वे अपने जीवन के हर अहम मोड़ पर इस स्मारक का दौरा करते थे और हमेशा कहते थे कि उनकी राजनीति 'चव्हाण की विचारधारा' पर आधारित है.

अजीत पवार के आकस्मिक निधन के बाद, अब सुनेत्रा पवार उसी विरासत को संभालती नजर आ रही हैं. पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के अनुसार, इस दौरे का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि बीजेपी नीत महायुति सरकार का हिस्सा होने के बावजूद, उनकी पार्टी 'छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहू महाराज, महात्मा फुले और डॉ. बी.आर. अंबेडकर' की धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील विचारधारा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र के सतारा में यशवंतराव चव्हाण स्मारक का दौरा किया

सुरक्षाकर्मी विदीप जाधव के परिवार से मुलाकात

स्मारक पर श्रद्धांजलि देने के बाद, डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार फलटण तहसील के लोनंद स्थित दिवंगत विदीप जाधव के निवास पर पहुंचीं. विदीप जाधव वह सुरक्षाकर्मी थे, जो बारामती में हुए दुखद विमान हादसे के दौरान अजीत पवार के साथ विमान में सवार थे.

सुनेत्रा पवार ने जाधव के परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त की. गौरतलब है कि हाल ही में शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने भी इस परिवार से मुलाकात कर बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी उठाने की घोषणा की थी. सुनेत्रा पवार का यह दौरा सहानुभूति के साथ-साथ बारामती क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. यह भी पढ़ें: Maharashtra Politics: दिवंगत अजित पवार के पास रहे तीनों विभाग संभालेंगी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार

शपथ ग्रहण के बाद भावुक संदेश

शनिवार को उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सुनेत्रा पवार ने अपने संबोधन में कहा, ‘अजीत दादा ने अपना पूरा जीवन किसानों, मजदूरों, महिलाओं और वंचितों के लिए जीने का मंत्र दिया था. आज उनकी उन्हीं निष्ठाओं और 'शिव-शाहू-फुले-अंबेडकर' के सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए मेरा हृदय भावुक है.’

उन्होंने आगे कहा, ‘दादा के असमय जाने से मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है, लेकिन उनके सिखाए कर्तव्य और संघर्ष करने की शक्ति ही मेरी असली ताकत है. मैं उनके सपनों के न्यायपूर्ण और विकसित महाराष्ट्र को साकार करने के लिए ईमानदारी से काम करती रहूंगी.’

आगे की राह

सतारा के दौरे के बाद सुनेत्रा पवार के बारामती लौटने की उम्मीद है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सुनेत्रा पवार का यह ‘इमोशनल कनेक्ट’ और वैचारिक स्पष्टता आगामी चुनावों में उनकी पार्टी के लिए संजीवनी का काम कर सकती है, विशेषकर तब जब पार्टी अजीत पवार की कमी महसूस कर रही है.