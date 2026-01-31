Maharashtra Politics: दिवंगत अजित पवार के पास रहे तीनों विभाग संभालेंगी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार

(Photo Credits Twitter)

मुंबई, 31 जनवरी: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) विधायक दल की नेता और दिवंगत उपख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा ने शनिवार को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण की. सुनेत्रा पवार को राज्य एक्साइज ड्यूटी, खेल और युवा कल्याण, अल्पसंख्यक विकास और औकाफ विभाग मिले हैं. प्लानिंग और फाइनेंस विभाग पहले दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार के पास थे. वो अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास हैं. Sunetra Pawar Maharashtra DCM: सुनेत्रा पवार ने ली महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ, पत्नी अजित पवार के निधन के बाद सौंपी गई बड़ी जिम्मेदारी; VIDEO

सुनेत्रा पवार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पोस्ट किया, "अजित दादा ने पूरी जिंदगी किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं और जरूरतमंदों के लिए जीने का मंत्र दिया. आज, उनके विचारों की विरासत को आगे बढ़ाते हुए और 'शिव-शाहू-फुले-अंबेडकर' के विचारों को मानते हुए, मैं कर्तव्य की भावना के साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद की जिम्मेदारी स्वीकार कर रही हूं. हालांकि दादा के असमय निधन से मेरे दिल पर दुख का एक बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन उन्होंने जो कर्तव्य के प्रति वफादारी, संघर्ष की ताकत और लोगों के प्रति कमिटमेंट सिखाया, वही मेरा सच्चा सहारा है. मैं उनके सपनों का एक न्यायपूर्ण, बराबर और विकसित महाराष्ट्र बनाने के लिए ईमानदारी से काम करती रहूंगी. इस मुश्किल समय में महाराष्ट्र के लोगों का प्यार भरा साथ ही मेरी ताकत है. अपने विश्वास के बल पर, मैं दादा के विचारों को आगे बढ़ाती रहूंगी और नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ती रहूंगा."

महाराष्ट्र सरकार में मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने पर बधाई दी. उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा कि सुनेत्रा पवार ताई ने आज महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ ली। मैं उन्हें दिल से बधाई देता हूं. राजमाता जिजाऊ, लोकमाता अहिल्यादेवी, क्रांतिज्योति सावित्रीबाई की यह बेटी महाराष्ट्र को छत्रपति शिवाजी का रहनुमा बनाने, राज्य के लोगों की भलाई के लिए बिना थके काम करेगी और स्वर्गीय अजित दादा पवार के सपनों को आगे बढ़ाएगी. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की काबिल लीडरशिप में उनके अच्छे कार्यकाल के लिए मेरी शुभकामनाएं.

वहीं, उनके डिप्टी सीएम बनने पर दिवंगत अजित पवार के भतीजे रोहित पवार ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट लिखी है. रोहित पवार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि सुनेत्राबाई ने राज्य की पहली महिला उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है. सच तो यह है कि कोई भी अजित दादा का स्थान नहीं ले सकता, लेकिन कम से कम सुनेत्राबाई के रूप में हम अजित दादा की उपस्थिति को किसी न किसी रूप में देख सकते हैं.