Ajit Pawar Dies: नहीं रहे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार, बारामती में विमान हादसे में निधन

Ajit Pawar Dies: महाराष्ट्र की राजनीति के लिए आज का दिन एक गहरे शोक की खबर लेकर आया है. राज्य के उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के कद्दावर नेता अजित पवार का बुधवार सुबह बारामती में एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया है. आधिकारिक सूत्रों और समाचार एजेंसी एएनआई (ANI) के अनुसार, अजित पवार जिस विमान में सवार थे, वह लैंडिंग के प्रयास के दौरान तकनीकी खराबी का शिकार होकर क्रैश हो गया. इस भीषण हादसे में 66 वर्षीय नेता सहित विमान में सवार तीन अन्य लोगों की भी जान चली गई है.

लैंडिंग के दौरान रनवे पर हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार, अजित पवार बुधवार सुबह एक सार्वजनिक कार्यक्रम और आगामी चुनावों के सिलसिले में मुंबई से बारामती जा रहे थे. हादसा उस समय हुआ जब पायलट बारामती हवाई पट्टी पर 'इमरजेंसी लैंडिंग' की कोशिश कर रहा था. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विमान रनवे पर उतरते समय असंतुलित होकर पलट गया और देखते ही देखते मलबे में आग लग गई. घटनास्थल से आ रही तस्वीरों और वीडियो में विमान का हिस्सा पूरी तरह जलकर खाक नजर आ रहा है. यह भी पढ़े: Air India Plane Crash: एयर इंडिया क्रैश की शुरुआती रिपोर्ट जल्द, अहमदाबाद हादसे का सच आएगा सामने

राहत कार्यों के बीच दुखद खबर

हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग और सुरक्षा टीमें बचाव कार्य के लिए मौके पर पहुंचीं. आग बुझाने के बाद घायलों को निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन तब तक स्थिति काफी गंभीर हो चुकी थी. अस्पताल ले जाने के बाद चिकित्सकों ने अजित पवार के निधन की पुष्टि की. इस खबर के फैलते ही पूरे बारामती और महाराष्ट्र में शोक की लहर दौड़ गई है. हवाई अड्डे पर सुरक्षा के मद्देनजर परिचालन को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है.

राजनीतिक गलियारों में सन्नाटा

अजित पवार के निधन की खबर मिलते ही महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की आपात बैठक बुलाए जाने की खबर है. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है. अजित पवार को महाराष्ट्र की राजनीति में 'दादा' के नाम से जाना जाता था और वे अपने प्रशासनिक कौशल व कड़े फैसलों के लिए प्रसिद्ध थे.

हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने हादसे के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं. प्रारंभिक रिपोर्टों में इसे तकनीकी विफलता बताया जा रहा है, लेकिन ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद ही अंतिम स्थिति स्पष्ट हो पाएगी. राज्य सरकार ने इस दुखद घड़ी में राजकीय शोक की घोषणा करने की तैयारी कर ली है.