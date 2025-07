Battle of Galwan First Look: सलमान खान के इंटेंस पोस्टर ने बढ़ाया दर्शकों का उत्साह, फैंस बोले 'भाई बॉक्स ऑफिस पर फिर कब्जा करने आ रहे हैं'

Salman Khan (Photo Credits: Instagram)

Battle of Galwan First Look: सलमान खान ने अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'Battle of Galwan' का फर्स्ट लुक मोशन पोस्टर रिलीज कर फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया है. इस देशभक्ति ड्रामा की कहानी 2020 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान वैली में हुई झड़प पर आधारित है. सलमान ने इंस्टाग्राम पर यह मोशन पोस्टर शेयर करते हुए फिल्म की टीम को टैग किया. पोस्टर में सलमान खून से सने चेहरे और आर्मी यूनिफॉर्म में बेहद इंटेंस नजर आ रहे हैं. उनकी आंखों में गुस्सा और जज्बा साफ झलक रहा है. मोशन पोस्टर में एक पावरफुल लाइन भी है: “Over 15,000 feet above sea level, India fought its most brutal battle without firing a single bullet.”

फिल्म का निर्देशन अपूर्व लाखिया कर रहे हैं और इसे सलमान खान फिल्म्स प्रोड्यूस कर रहा है. फिल्म में हिमेश रेशमिया का म्यूजिक होगा. सलमान के साथ हर्षिल शाह, अंकुर भाटिया और हीरा सोहल भी नजर आएंगे. हालांकि फिल्म की रिलीज डेट का अभी ऐलान नहीं हुआ है. पोस्टर देखकर फैंस की एक्साइटमेंट चरम पर पहुंच गई है. एक फैन ने लिखा, “भाई is all set to return in a big way with Galwan.” दूसरे ने कहा, “Pure Goosebumps!” वहीं एक और कमेंट में लिखा, “This looks intense! Bhai is back.”

'Battle of Galwan' का फर्स्ट:

गौरतलब है कि सलमान पिछली बार फिल्म 'Sikandar' में नजर आए थे, जिसमें उनके साथ रश्मिका मंदाना भी थीं. ए.आर. मुरुगदॉस के निर्देशन में बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई और मिक्स्ड रिव्यू के बाद अब नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है. लेकिन 'Battle of Galwan' का यह पहला लुक देखकर फैंस को उम्मीद है कि भाई इस बार बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका करेंगे.