Trump's 'Big, Beautiful Bill Explained': ट्रंप के 'बिग, ब्यूटीफुल बिल' में क्या है खास? अमीरों को फायदा या गरीबों को झटका?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नए कानून पर दस्तखत किए हैं, जिसे वो 'एक बड़ा, सुंदर बिल' (One Big, Beautiful Bill) कह रहे हैं. इस कानून के जरिए, ट्रंप अपने चुनावी वादों को पूरा कर रहे हैं, जिसमें टैक्स में कटौती को आगे बढ़ाना, सेना पर खर्च बढ़ाना और प्रवासियों को देश से निकालने के अभियान के लिए भारी-भरकम फंड देना शामिल है.

ट्रंप ने कहा, "अमेरिका पहले की तरह जीत रहा है. मैंने लोगों को इतना खुश कभी नहीं देखा." उन्होंने यह भी कहा, "वादे किए गए, वादे निभाए गए."

आइए जानते हैं कि इस लगभग 900 पन्नों के बिल में आखिर है क्या.

इस बिल का सबसे बड़ा हिस्सा टैक्स कटौती है, जो लगभग $4.5 ट्रिलियन डॉलर की है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बिल से सबसे अमीर परिवारों को बड़ा फायदा होगा, जबकि मेडिकेड और खाद्य सहायता में कटौती के कारण सबसे गरीब लोगों को सालाना $1,600 का नुकसान हो सकता है.

