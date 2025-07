VIDEO: मराठी न सीखने पर बवाल! MNS कार्यकर्ताओं ने Sushil Kedia के ऑफिस में की तोड़फोड़, बिजनेसमैन ने राज ठाकरे से मांगी माफी

MNS Vandalised Sushil Kedia Office: मुंबई में एक बिजनेसमैन को सोशल मीडिया पर यह कहना बहुत महंगा पड़ गया कि वह 30 साल से शहर में रहने के बावजूद मराठी भाषा नहीं जानते. इस बात से नाराज होकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के कार्यकर्ताओं ने उनके ऑफिस में तोड़फोड़ कर दी. इसके बाद बिजनेसमैन ने MNS प्रमुख राज ठाकरे से माफी मांग ली.

क्या है पूरा मामला?

सुशील केडिया, जो एक कारोबारी और इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट हैं, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट लिखी. इस पोस्ट में उन्होंने कहा, "मैं 30 साल से मुंबई में रहने के बाद भी ठीक से मराठी नहीं जानता. तुम्हारे 100 कार्यकर्ताओं की धमकी से मैं मराठी बोलने नहीं लगूंगा." इतना ही नहीं, उन्होंने सीधे MNS प्रमुख राज ठाकरे को टैग करते हुए चुनौती दी कि वे उनके खिलाफ कार्रवाई करके दिखाएं.

🔴 #BREAKING | Entrepreneur Sushil Kedia's Mumbai office vandalised by MNS workers over Kedia's earlier post "won't learn Marathi" - Watch pic.twitter.com/xx3jw3ajD3

MNS का तीखा जवाब और तोड़फोड़

केडिया की यह पोस्ट आग की तरह फैल गई और MNS के नेता और कार्यकर्ता भड़क गए.

इन धमकियों के कुछ ही समय बाद, शनिवार को MNS के कार्यकर्ताओं ने सुशील केडिया के मुंबई स्थित ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ की.

I request @RajThackeray Ji to consider my humble submission. pic.twitter.com/i8zGszgNtW

— Sushil Kedia (@sushilkedia) July 5, 2025