PM Modi Caribbean Visit 2025: प्रधानमंत्री मोदी को त्रिनिदाद एवं टोबैगो के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया, ऐसा सम्मान पाने वाले पहले विदेशी नेता बने

The Order of the Republic of Trinidad and Tobago: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को शुक्रवार को त्रिनिदाद एवं टोबैगो के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो’ से नवाजा गया. इसके साथ ही मोदी कैरेबियाई देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले पहले विदेशी नेता बन गए. यह किसी देश द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया गया 25वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान है. राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके नेतृत्व कौशल, ‘ग्लोबल साउथ’ की प्राथमिकताओं का समर्थन करने तथा दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में उनके असाधारण योगदान के लिए त्रिनिदाद एवं टोबैगो के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा.

Heartiest congratulations to Hon’ble PM Shri @narendramodi Ji on being conferred with the Order of the Republic of Trinidad & Tobago, the nation’s highest civilian honour.

A proud moment for every Indian as the world continues to recognise his dynamic and visionary leadership… pic.twitter.com/idY8hujScg

— Anil Baluni (@anil_baluni) July 4, 2025