Texas Flash Flood Video: टेक्सास में बाढ़ ने मचाई भारी तबाही! अब तक 24 लोगों की मौत, समर कैंप से 23 लड़कियां लापता

Texas Flash Flood: दक्षिण-मध्य टेक्सास में शुक्रवार की सुबह अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है. अधिकारियों के अनुसार, इस आपदा में कम से कम 24 लोगों की जान चली गई है, और एक समर कैंप से 20 से ज़्यादा लड़कियां अभी भी लापता हैं. मरने वालों में कुछ बच्चे भी शामिल हैं.

यह घटना सैन एंटोनियो के पास केर काउंटी इलाके में हुई. सबसे ज़्यादा चिंता कैंप मिस्टिक (Camp Mystic) को लेकर है, जो ग्वाडालूप नदी के किनारे बसा है. भारी बारिश के कारण यह नदी सिर्फ 45 मिनट के अंदर 26 फीट (लगभग 8 मीटर) तक बढ़ गई, जिससे कैंप में भयानक बाढ़ आ गई.

कैंप से 23 लड़कियां लापता

टेक्सास के लेफ्टिनेंट गवर्नर डैन पैट्रिक ने बताया कि कैंप से लगभग 23 लड़कियां लापता हैं. उन्होंने कहा, "इसका मतलब यह नहीं है कि वे खो गई हैं. हो सकता है वे किसी पेड़ पर फंसी हों या उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा हो."

कैंप के डायरेक्टर ने एक संदेश में बताया कि बाढ़ "विनाशकारी स्तर" की थी और कैंप में बिजली, पानी या वाई-फाई कुछ भी नहीं चल रहा है.

🚨 BREAKING: 23 girls are now MISSING from Christian summer Camp Mystic in Hunt, TX after the area was INUNDATED with flooding, per Lt. Gov. Patrick

The deathtoll is now 13 and rising, with more rain on the way.

PLEASE pray for the missing girls and their families 🙏🏻 pic.twitter.com/xO0E4qGHOy

— Nick Sortor (@nicksortor) July 4, 2025