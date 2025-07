VIDEO: दो दर्जन से ज्यादा बच्चियां लापता, 27 की दर्दनाक मौत; अमेरिका के Texas में बाढ़ आने से मची भारी तबाही

Texas Flood 2025: अमेरिका के टेक्सास राज्य में आई अचानक बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है. इस भीषण प्राकृतिक आपदा में अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 9 बच्चे शामिल हैं. केंद्रीय टेक्सास के केर काउंटी में ग्वाडालूप नदी के पास यह हादसा हुआ, जहां शुक्रवार सुबह तेज बारिश के बाद नदी का जलस्तर 29 फीट तक तेजी से बढ़ गया. स्थानीय प्रशासन के मुताबिक, Camp Mystic नामक एक समर कैंप से 23 से 25 लड़कियां लापता हैं. ये सभी बच्चियां वहां गर्मियों की छुट्टियां मनाने आई थीं.

करीब 800 लोगों को इलाके से सुरक्षित निकाला गया है, क्योंकि बाढ़ का पानी धीरे-धीरे उतर रहा है. लेकिन फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स की टीमें लगातार तलाशी अभियान में जुटी हैं.

ये भी पढें: USA Independence Day History: अमेरिका की स्वतंत्रता का इतिहास, 4 जुलाई सिर्फ एक दिन नहीं, एक लंबे संघर्ष की कहानी है

JUST IN: Texas Floods Leave 27 Dead, 27 Campers Still Missing — Local Officials Brace for More

A devastating flash flood in Kerr County, Texas has left at least 27 dead — including 9 children — and 27 girls still missing from Camp Mystic.

Sheriff Larry Leitha gave a grim update… pic.twitter.com/UckyWPXJbh

— The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) July 5, 2025