Pune Metro Line 3: आए दिन ट्रैफिक (Pune Traffic) की समस्या से जूझ रहे पुणेवासियों के लिए बड़ी राहत की खबर है और उन्हें जल्द ही ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलने की संभावना है. दरअसल, शिवाजी नगर (Shivaji Nagar) से हिंजावाड़ी (Hinjawadi) के बीच पुणे मेट्रो लाइन 3 (Pune Metro Line 3) ने अपना पहला ट्रायल रन (Trial Run) पूरा कर लिया है. पुणे मेट्रो लाइन 3 को पिंक लाइन भी कहा जाता है, जो पुणे शहर में एक निर्माणाधीन एलिवेटेड मेट्रो लाइन है. यह लाइन जिला न्यायालय (शिवाजी नगर) से हिंजावाड़ी के मेगापोलिस तक जाएगी, जिसकी कुल लंबाई 23.3 किलोमीटर है और इसमें 23 स्टेशन होंगे. इस लाइन पर 87 फीसदी काम पूरा हो गया है. इस मेट्रो लाइन के शुरु हो जाने पर मार्च 2026 तक आईटी हब की सड़कों पर भीड़भाड़ कम करने की तैयारी है. यह भी पढ़ें: Pune Metro Update 2025: पुणे के लोगों के लिए खुशखबरी! जल्द मिलेगी नई 15 ट्रेनें, 45 कोचेस भी जुड़ेंगे, यात्रियों को मिलेगी भीड़ से राहत

