20 साल बाद एक मंच पर उद्धव और राज ठाकरे, शिवसेना (यूबीटी) बोली- मराठी पर सवाल उठाने वालों की काट देंगे उंगली

मुंबई, 5 जुलाई : शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे ने शनिवार को कई सालों के बाद एकसाथ मंच साझा किया. इस रैली को लेकर शिवसेना (यूबीटी) की पूर्व मेयर और प्रवक्ता किशोरी पेडनेकर का बयान आया. उन्होंने इसे खुशी का दिन बताया. शिवसेना (यूबीटी) की प्रवक्ता किशोरी पेडनेकर ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "हमें बहुत खुशी और आनंद महसूस हो रहा है. आज मनसे और शिवसैनिकों का मिलन हो रहा है और ये हमारे लिए खुशी का दिन है. जब हम दोनों अलग थे तो हम अपने मुद्दों और विजन के अनुसार अपना कार्य कर रहे थे, लेकिन अब सवाल हमारी मराठी भाषा का है. मराठी पर सवाल उठाने वालों के हम नाखून नहीं, बल्कि उंगली काट देंगे."

उद्धव और राज ठाकरे के एक साथ आने पर शिवसेना (यूबीटी) प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा, "करीब 20 साल बाद दोनों बड़े नेता एक मंच पर साथ आएंगे. हालांकि, यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन यह सामाजिक मंच जरूर है. यह महाराष्ट्र की पहचान और सम्मान की लड़ाई है. आज 5 जुलाई को हमने जो हासिल किया है, वह एक जीत का जश्न और विजय जुलूस है." यह भी पढ़ें :Gopal Khemka Murder Case: आरजेडी ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, जदयू बोली ‘आरोपी जल्द होंगे गिरफ्तार’

VIDEO | Mumbai, Maharashtra: After two decades, the estranged Thackeray cousins -- Uddhav and Raj -- share public stage as they jointly hold a "mega victory gathering" to celebrate the Maharashtra government's roll back of the three-language policy in primary schools.… pic.twitter.com/vrPgQu7ltB

