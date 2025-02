बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा पर फटा सबसे शक्तिशाली ज्वालामुखी, 100000 वर्ग KM में फैला लावा का महासागर!

नासा के जूनो अंतरिक्ष यान ने बृहस्पति के चंद्रमा आयो के दक्षिणी गोलार्ध में एक विशाल गर्म स्थान खोजा है. वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में अब तक के सबसे तीव्र ज्वालामुखीय विस्फोटों में से एक को दर्ज किया है, जो कि एक ऐसे चंद्रमा के लिए भी आश्चर्यजनक है, जहां 400 से अधिक ज्वालामुखी मौजूद हैं.

आयो को सौर मंडल में सबसे अधिक ज्वालामुखीय रूप से सक्रिय खगोलीय पिंड माना जाता है, लेकिन हाल ही में जूनो मिशन द्वारा देखी गई घटनाएं इस चंद्रमा के लिए भी असाधारण हैं.

आयो का यह ज्वालामुखीय उथल-पुथल बृहस्पति की प्रबल गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण होता है. पृथ्वी के चंद्रमा के आकार के बराबर यह चंद्रमा बृहस्पति के अत्यधिक समीप है और इसकी अंडाकार कक्षा के कारण हर 42.5 घंटे में एक बार ग्रह की परिक्रमा करता है. जब इसकी दूरी बदलती है, तो बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण बल आयो को अत्यधिक दबाव में रखता है. इस प्रक्रिया से उत्पन्न घर्षण ऊर्जा इसके आंतरिक भाग को गर्म कर देती है, जिसके कारण सतह पर लगातार लावा के फव्वारे और राख निकलती रहती है.

नासा के जूनो मिशन की टीम ने आयो के दक्षिणी गोलार्ध में एक विशाल गर्म स्थान देखा है, जिसकी तुलना की जाए तो यह पृथ्वी की सुपीरियर झील से भी बड़ा है. इतना ही नहीं, यह ज्वालामुखी विस्फोट इतनी ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है कि यह दुनिया के सभी पावर प्लांट्स की कुल ऊर्जा से छह गुना अधिक है. इस खोज का श्रेय जूनो मिशन के ‘जुवियन इन्फ्रारेड ऑरोरल मैपर’ (JIRAM) उपकरण को जाता है, जिसे इटली की अंतरिक्ष एजेंसी ने विकसित किया है.

Turning up the heat on Io🌋

Our Juno spacecraft has discovered a hot spot in the southern hemisphere of Jupiter's moon Io. Scientists spotted one of its most intense volcanic eruptions ever recorded—which says a lot for a moon with over 400 volcanoes! https://t.co/XWVFHw8VSM pic.twitter.com/7RIraRcDYq

— NASA (@NASA) February 4, 2025