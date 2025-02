Realme P3 Pro Launch Date: रियलमी पी3 प्रो की लॉन्च डेट कन्फर्म, जानें कीमत और फीचर्स के बारे में सबकुछ; VIDEO

Realme P3 Pro Launch Date: रियलमी ने आखिरकार अपने नए स्मार्टफोन Realme P3 Pro की लॉन्च डेट का खुलासा कर दिया है. यह धांसू फोन 18 फरवरी दोपहर 12 बजे लॉन्च होगा. Flipkart और Realme की वेबसाइट पर इसकी उपलब्धता की पुष्टि हो चुकी है. अगर आप एक मिड-रेंज स्मार्टफोन की तलाश में हैं, जिसमें दमदार प्रोसेसर, शानदार कैमरा और बेहतरीन गेमिंग एक्सपीरियंस हो, तो Realme P3 Pro आपके लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है.

Realme P3 Pro में Snapdragon 7s G प्रोसेसर मिलेगा, जो TSMC के 4nm प्रोसेस पर बना है.

ये भी पढें: Realme P3 Pro Launch Date: रियलमी P3 सीरीज भारत में जल्द होगी लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स के बारे में सबकुछ

The #realmeP3Pro5G is definitely a stunner, but what was that luminous glow? 👀

Stay tuned as we reveal more about why this phone is #BornToSlay! 💫

Also, head over to @Flipkart for more deets! https://t.co/p9FT51EBa0https://t.co/fTFutAUyxU

— realme (@realmeIndia) February 10, 2025