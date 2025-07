Flipkart GOAT Sale या Amazon Prime Day Sale, कहां मिल रहा है ज्यादा डिस्काउंट? एक क्लिक में पाएं सही जानकारी

Amazon And Flipkart July 2025 Sale: अगर आप जुलाई में नई शॉपिंग करने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत काम की है. Flipkart और Amazon दोनों ही अपने सबसे बड़े सेल इवेंट्स लेकर आए हैं, Flipkart का GOAT Sale और Amazon का Prime Day Sale. इन दोनों सेल्स में मोबाइल, लैपटॉप, फैशन, होम अप्लायंसेज से लेकर ग्रॉसरी तक भारी छूट मिल रही है. Flipkart का GOAT (Greatest of All Time) सेल 11 जुलाई से Flipkart Plus यूजर्स के लिए और 12 जुलाई से सभी ग्राहकों के लिए शुरू हो चुका है, जो 17 जुलाई तक चलेगा. वहीं, Amazon का Prime Day सेल 12 जुलाई से 14 जुलाई तक चलेगा और ये सिर्फ Prime Members के लिए है.

Flipkart GOAT Sale में क्या सस्ता मिल रहा है?

यहां iPhone 16 सिर्फ ₹58,000 में मिल सकता है, जो कि अब तक की सबसे कम कीमत मानी जा रही है.

Samsung Galaxy S25 और Pixel 9 जैसे फ्लैगशिप फोन्स पर भी बड़े डिस्काउंट्स हैं.

Motorola Edge 60 Fusion सिर्फ ₹22,999 में उपलब्ध होगा.

Poco, Infinix और Lava जैसे ब्रांड्स के फोन्स ₹10,000 से नीचे की रेंज में हैं.

Lenovo, HP, Asus के लैपटॉप ₹22,000 से शुरू हो रहे हैं.

32-inch Smart TV ₹9,999 में और 43/50 इंच 4K TV ₹24,000 से शुरू हो रहे हैं.

Adidas, Puma, HRX जैसे ब्रांड्स पर 80% तक की छूट मिल रही है.

Flash Deals दिन में कई बार होंगी, जो सिर्फ कुछ मिनट के लिए एक्टिव रहेंगी.

इतना ही नहीं, इन ऑफर्स के अलावा Axis, HDFC, HSBC, RBL आदि बैंकों पर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट भी है. Flipkart Axis Bank कार्ड पर 5% कैशबैक और No-cost EMI और एक्सचेंज ऑफर भी उपलब्ध हैं।

Amazon Prime Day 2025 पर क्या छूट है?

iPhone 15, Samsung S24 Ultra, OnePlus 13s जैसे मोबाइल्स पर भारी छूट

400 से ज्यादा नए प्रोडक्ट लॉन्च, जिसमें स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, हेडफोन, TV और स्मार्ट गैजेट शामिल हैं.

Amazon Devices जैसे Echo, Fire TV Stick और Kindle पर 50% तक की छूट.

TVs पर 65% तक की छूट और एक्सचेंज में ₹7,000 तक का फायदा.

फैशन और ब्यूटी पर 80% तक छूट. Puma, Crocs, Titan, Renee जैसे ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स बहुत कम कीमत में मिल रहे हैं.

Home और Kitchen अप्लायंसेज जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव पर 65% तक की छूट.

Amazon Fresh पर ग्रोसरी और डेली नीड्स पर 50% तक की छूट और ₹400 कैशबैक.

कैसे पाएं बेस्ट डील्स?

सबसे पहले अपनी Wishlist बना लें. फिर बैंक कार्ड्स तैयार रखें ताकि इंस्टेंट डिस्काउंट का फायदा मिल सके. Flash Sales पर नजर रखें और Prime/Plus मेंबरशिप का पूरा लाभ उठाएं.

Flipkart और Amazon की ये सेल्स साल की सबसे बड़ी सेल्स में से हैं. अगर आप मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन या होम अप्लायंसेज खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये सही मौका है.