Free AI Training: केंद्र सरकार का बड़ा एलान! 10 लाख लोगों को मिलेगी फ्री एआई ट्रेनिंग, CSC से मिलेगी डिजिटल ताकत (Watch Video)

Free AI Training: डिजिटल इंडिया के 10 साल पूरे होने के मौके पर केंद्र सरकार ने देशभर के युवाओं के लिए बड़ा तोहफा दिया है. केंद्र सरकार अब 10 लाख नागरिकों को फ्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ट्रेनिंग देगी, ताकि देश के हर कोने में डिजिटल स्किल्स का विस्तार हो सके. ये घोषणा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) दिवस के मौके पर की, जो दिल्ली स्थित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में मनाया गया. इस मौके पर उन्होंने कहा, “आज का भारत सिर्फ उपभोक्ता नहीं, तकनीक का निर्माता भी बन रहा है. इस बदलाव की शुरुआत गांव के भाइयों-बहनों की मदद से होगी.

𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐝𝐞 𝐟𝐫𝐞𝐞 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐥𝐥𝐢𝐠𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐢𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐨 𝟏𝟎 𝐥𝐚𝐤𝐡 𝐜𝐢𝐭𝐢𝐳𝐞𝐧𝐬

