When Is Neeraj Chopra’s Next Event? कब हैं डायमंड लीग फाइनल में नीरज चोपड़ा का मुकाबला? जानिए ज्यूरिख में स्टार भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी के मैच का टाइम टेबल के साथ शेड्यूल

Neeraj Chopra(Photo Credits: @vivek23mishra/X)

When Is Neeraj Chopra’s Next Event? भारतीय भाला फेंक स्टार नीरज चोपड़ा मौजूदा 2025-26 सीज़न में शानदार लय में हैं. उनका पूरा ध्यान अब सितंबर में टोक्यो में होने वाली वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप पर है, जहां वे अपने खिताब का बचाव करना चाहेंगे. इसके लिए नीरज अपनी फिटनेस पर खास ध्यान दे रहे हैं ताकि बड़े टूर्नामेंट में पूरी ताकत से उतर सकें. इस सीज़न में नीरज ने एक बड़ा मील का पत्थर छुआ. दोहा डायमंड लीग 2025 में उन्होंने पहली बार 90 मीटर के लंबे समय से प्रतीक्षित मार्क को पार कर लिया. हालांकि वह मीट नहीं जीत पाए, लेकिन यह उनके करियर का ऐतिहासिक क्षण रहा था. इसके बाद उन्होंने पेरिस डायमंड लीग में 88.16 मीटर का थ्रो कर स्वर्ण पदक जीत इतिहास रचा था. डायमंड लीग में नहीं दिखेगी नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम की प्रतिद्वंद्विता

नीरज ने हाल ही में बेंगलुरु में नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 की मेज़बानी भी की, जिसमें लगभग 15,000 दर्शक पहुंचे. इस प्रतियोगिता में भारत और दुनिया के 12 शीर्ष भाला फेंक खिलाड़ी शामिल हुए, जिनमें जर्मनी के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थॉमस रोहलर और केन्या के जूलियस येगो भी थे. नीरज ने 86.18 मीटर के थ्रो के साथ खिताब जीता, जबकि जूलियस येगो भी पोडियम पर रहे.

नीरज चोपड़ा का अगला मुकाबला कब है?

फैंस को ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा. नीरज चोपड़ा अब डायमंड लीग 2025 फाइनल में नज़र आएंगे, जो 28 अगस्त को ज्यूरिख (स्विट्ज़रलैंड) में आयोजित होगा. नीरज ने सिलेसीया और ब्रसेल्स की मीट्स को स्किप किया था, लेकिन दोहा और पेरिस में उनके शानदार प्रदर्शन ने उन्हें फाइनल में जगह दिला दी. पिछले दो सीज़न (2023 और 2024) में नीरज डायमंड लीग फाइनल में उपविजेता रहे थे. इस बार वे चौथे स्थान के साथ खिताबी मुकाबले में उतरेंगे.

कड़ी टक्कर का अंदेशा

ज्यूरिख में नीरज का सामना ग्रेनेडा के दो बार के वर्ल्ड चैंपियन एंडरसन पीटर्स से होगा. वहीं जर्मनी के जूलियन वेबर भी सबसे बड़े दावेदारों में शामिल होंगे, जिनका इस साल का सर्वश्रेष्ठ थ्रो 91.06 मीटर है. यानी मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है. नीरज ने 2024 में कहा था कि अगर वह अपनी ग्रोइन सर्जरी से पूरी तरह उबर गए तो और भी लंबी दूरी हासिल कर सकते हैं. मौजूदा सीज़न के उनके प्रदर्शन ने यह बात साबित भी कर दी है. वर्ल्ड चैंपियनशिप से पहले डायमंड लीग फाइनल नीरज के लिए अपनी क्षमता दिखाने का शानदार मौका होगा.

नीरज चोपड़ा का डायमंड लीग फाइनल 2025 शेड्यूल (ज्यूरिख)

तारीख: 28 अगस्त 2025

28 अगस्त 2025 स्थान: ज्यूरिख, स्विट्ज़रलैंड

ज्यूरिख, स्विट्ज़रलैंड इवेंट: पुरुषों की भाला फेंक (Men’s Javelin Throw)

पुरुषों की भाला फेंक (Men’s Javelin Throw) समय (भारतीय समयानुसार): शाम 11:30 बजे (IST) से अपेक्षित

भारतीय प्रशंसक बड़ी उम्मीदों के साथ नीरज चोपड़ा की अगली छलांग का इंतजार कर रहे हैं. अब सबकी निगाहें ज्यूरिख पर होंगी, जहां भारत का यह गोल्डन बॉय एक बार फिर नया इतिहास रचने के इरादे से मैदान में उतरेगा.