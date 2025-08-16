Diamond League 2025: डायमंड लीग में नहीं दिखेगी नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम की प्रतिद्वंद्विता

नई दिल्ली, 15 अगस्त : हाल ही में 'नीरज चोपड़ा क्लासिक' का खिताब जीतने वाले नीरज चोपड़ा से पोलैंड के सिलेसिया में 16 अगस्त से शुरू हो रही डायमंड लीग में खेलने की उम्मीद की जा रही थी. लेकिन, टूर्नामेंट की आधिकारिक लिस्ट में नीरज चोपड़ा का नाम नहीं है. इससे स्पष्ट होता है कि नीरज इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं होंगे. नीरज चोपड़ा के पोलैंड में आयोजित 'डायमंड लीग 2025' से बाहर होने का कारण फिलहाल पता नहीं चल पाया है. वह फिट हैं. ऐसे में आधिकारिक बयान आने के बाद ही टूर्नामेंट में न खेलने का कारण पता चल पाएगा.

डायमंड लीग 2025 के जैवलिन प्वाइंट्स टेबल में नीरज चोपड़ा दूसरे नंबर पर हैं. उनके 15 अंक हैं. जूलियन बेबर पहले नंबर पर हैं. डायमंड लीग 2025 के जैवलिन प्वाइंट्स टेबल में जो टॉप-4 में शामिल हैं, उनमें सिर्फ नीरज चोपड़ा ही हिस्सा नहीं ले रहे हैं. ऐसे में अगर बाकी के तीन प्लेयर्स पोलैंड के सिलेसिया में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो नीरज चौथे नंबर पर खिसक सकते हैं.

माना जा रहा है कि नीरज टोक्यो एथलेटिक्स चैंपियनशिप की तैयारी कर रहे हैं और यह टूर्नामेंट 17 और 18 सितंबर को होगा. नीरज चोपड़ा के साथ-साथ पाकिस्तान के अरशद नदीम का नाम भी डायमंड लीग में भाग ले रहे खिलाड़ियों की सूची में नहीं है. ऐसे में वैसे फैंस जो इस टूर्नामेंट के माध्यम से नीरज और अरशद के बीच टक्कर की उम्मीद कर रहे थे, उन्हें निराशा हाथ लगी है, क्योंकि दोनों इस प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं हैं.

नीरज चोपड़ा और अशरद नदीम की आखिरी मुलाकात पेरिस ओलंपिक में हुई थी. उस समय अशरद नदीम ने गोल्ड और नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता था. नीरज चोपड़ा ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड और सिल्वर जीतने वाले भारत के एकमात्र एथलीट हैं. उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता था.