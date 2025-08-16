AUS vs SA 3rd T20I 2025 Live Scorecard: साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के सामने रखा 172 रनों का लक्ष्य, डेवाल्ड ब्रेविस ने ठोका अर्धशतक, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

Dewald Brevis( Credit: X/Twitter)

Australia National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Scorecard: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला 16 अगस्त(शनिवार) को केर्न्स(Cairns) के कैज़लीज़ स्टेडियम(Cazaly's Stadium) में खेला जा रहा है. तीसरे और निर्णायक टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में मेहमान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 172 रन बनाए. सीरीज़ फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है और यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए सीरीज जीत सुनिश्चित करने वाला है. ऑस्ट्रेलियाई टीम 172 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरेगी, जो अपने घरेलू दर्शकों के सामने सीरीज़ जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी. दूसरी ओर, दक्षिण अफ्रीका चाहेगी कि उसके गेंदबाज़ इसी लय में रहें और बड़े नामों से सजी कंगारू टीम को दबाव में डालें. रोहित शर्मा और MS धोनी समेत इन भारतीय कप्तानों के सिर चढ़ा है एशिया कप का ताज! क्या इस बार चमकेगी टीम इंडिया की सेना? यहां देखें पूरी लिस्ट

टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत खराब रही जब कप्तान एडेन मार्कराम मात्र 1 रन बनाकर जोश हेज़लवुड का शिकार हो गए. इसके बाद युवा बल्लेबाज़ लुआन-ड्रे प्रिटोरियस ने तेज़ 24 रन बनाए, लेकिन उन्हें भी नाथन एलिस ने पवेलियन भेज दिया. विकेटकीपर बल्लेबाज़ रयान रिकेल्टन ने 13 रन बनाए और एडम ज़म्पा का शिकार बने.

टीम के लिए सबसे बड़ी पारी खेली डेवाल्ड ब्रेविस ने 26 गेंदों पर 53 रन बनाए जिसमें 1 चौका और 6 गगनचुंबी छक्के शामिल थे. ब्रेविस ने आक्रामक अंदाज़ में बल्लेबाज़ी कर टीम को मज़बूत स्थिति में पहुंचाया. उनके आउट होने के बाद मध्यक्रम से ट्रिस्टन स्टब्स ने 25 रन जोड़े, जबकि रासी वैन डर डुसेन ने नाबाद 38 रन की जिम्मेदाराना पारी खेली. अंत में सेनुरन मुथुसामी ने 9 रन और कागिसो रबाडा ने तेज़ 4 रन बनाकर टीम को 172 तक पहुंचाया. टीम के कुल स्कोर में 4 अतिरिक्त रन भी जुड़े. दक्षिण अफ्रीका की पारी में सबसे अहम साझेदारी ब्रेविस और वैन डर डुसेन के बीच रही, जिसने स्कोर को 150 के पार पहुंचाया.

ऑस्ट्रेलिया की ओर से गेंदबाज़ों ने अनुशासित प्रदर्शन किया. नाथन एलिस सबसे सफल गेंदबाज़ रहे जिन्होंने 4 ओवर में 31 रन देकर 3 विकेट झटके. एडम ज़म्पा ने 24 रन देकर 2 विकेट हासिल किए और किफायती गेंदबाज़ी की। हेज़लवुड ने 30 रन देकर 2 विकेट लिए. वहीं बेन द्वार्शुइस और ग्लेन मैक्सवेल को विकेट नहीं मिला.