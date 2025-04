IPL 2025: आरसीबी के खिलाफ अर्धशतक बनाने के बाद यशस्वी जायसवाल ने कहा, 'मैं पारी का लुत्फ उठा रहा था'

Yashasvi Jaiswal (Photo: @rajasthanroyals/x)

जयपुर, 13 अप्रैल : राजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने कहा कि वह मैदान पर अपने खेल का लुत्फ उठा रहे थे, क्योंकि उन्होंने जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ रविवार को 75 रनों की पारी खेलकर अपनी टीम को 173/4 के स्कोर तक पहुंचाया जायसवाल की पारी में 10 चौके और दो छक्के शामिल थे, जिसने रियान पराग (30) और ध्रुव जुरेल (35) जैसे बल्लेबाजों को डैथ ओवरों में रन बनाने की नींव रखी.

जायसवाल ने मिड-इनिंग ब्रेक के दौरान प्रसारकों से कहा, "यह अच्छा था, मैं परिस्थितियों का आकलन करने की कोशिश कर रहा था. मैं साझेदारी बनाने की कोशिश कर रहा था ताकि हम कम से कम 170 रन बना सकें. मैं अन्य बल्लेबाजों को आधार देने की कोशिश कर रहा था और अपनी टीम के लिए अच्छी शुरुआत करने की कोशिश कर रहा था. मैं वहां का लुत्फ उठा रहा था." सलामी बल्लेबाज ने कहा कि विकेट थोड़ा दो-गति वाला है और इस ट्रैक पर बचाव के लिए यह एक अच्छा स्कोर है. उन्होंने कहा, "यह हमारे लिए काफी अच्छा स्कोर है, विकेट थोड़ा दो-गति वाला है. अगर हम अच्छी गेंदबाजी करते हैं, तो यह एक बहुत अच्छा मैच होगा." यह भी पढ़ें : DC vs MI, TATA IPL 2025 29th Match Key Players To Watch Out: दिल्ली कैपिटल्स को हराकर सीजन की दूसरी जीत दर्ज करना चाहेगी मुंबई इंडियंस, इन धुरंधर खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

जयसवाल ने कहा, "(गेंदबाजों को संदेश) बस गेंदबाजी का आनंद लें, खेल का आनंद लें और साथ मिलकर खेलें और स्टंप पर गेंदबाजी करें." जुरेल ने 23 गेंदों पर दो छक्कों और इतने ही चौकों की मदद से नाबाद 35 रन की पारी खेली, जबकि पराग ने 22 गेंदों पर तीन चौकों और एक छक्के की मदद से 30 रन बनाए. आरसीबी के लिए क्रुणाल पांड्या सबसे किफायती रहे, उन्होंने अपने चार ओवरों में 1-29 का आंकड़ा हासिल किया.