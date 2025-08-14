Independence Day 2025 LIVE Streaming: लाल किले से पीएम मोदी का संबोधन कहां देखें लाइव; यहां मिलेगा डायरेक्ट लिंक

Independence Day 2025 LIVE Streaming: 15 अगस्त 2025 को भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस गर्व और उत्साह के साथ मना रहा है. इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से तिरंगा फहराकर राष्ट्र को संबोधित करेंगे. यह उनका 12वां लगातार स्वतंत्रता दिवस भाषण होगा और तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद पहला संबोधन है. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे. इस दौरान वह बीते वर्ष में सरकार की उपलब्धियों को बताने के साथ भविष्य की रणनीतियों पर भी प्रकाश डालेंगे.
Delhi Weather: स्वतंत्रता दिवस पर कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम, बारिश होगी या बादलों के बीच मनेगा आजादी का जश्न
समारोह की शुरुआत सुबह लगभग 7:30 बजे आधिकारिक भाषण के साथ होगी. कार्यक्रम की शुरुआत में गणमान्य अतिथियों को 21 तोपों की सलामी देकर स्वागत किया जाएगा. इसके बाद हेलीकॉप्टर के माध्यम से आकाश से फूलों की वर्षा के साथ राष्ट्र गान होगा और राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा.
आप इस पूरे समारोह और प्रधानमंत्री के भाषण को टीवी के साथ-साथ अपने फोन, टैबलेट या लैपटॉप पर भी लाइव देख पाएंगे.
देखें स्वतंत्रता दिवस समारोह की पूरी टाइमलाइन
- सुबह 06:50 बजे- गार्ड ऑफ ऑनर लाल किले पर अपनी पोज़ीशन में पहुंचेगा.
- सुबह 07:18 बजे- प्रधानमंत्री लाल किले के लाहौरी गेट पर पहुंचेंगे, जहां उनका स्वागत रक्षा मंत्री, राज्य रक्षा मंत्री और रक्षा सचिव करेंगे.
- सुबह 07:30 बजे- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे.
- सुबह 07:33 बजे- प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन शुरू होगा.
भाषण में क्या होगा खास?
प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सरकार की भविष्य की प्राथमिकताओं, अब तक की उपलब्धियों की समीक्षा और आने वाले वर्षों के विकास विजन पर केंद्रित होगा. इसमें आर्थिक प्रगति, तकनीकी नवाचार, सामाजिक कल्याण और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण पर भी जोर दिया जाएगा.
LIVE कहां देखें?
टीवी पर- दूरदर्शन (Doordarshan) पर पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा. दूरदर्शन लाइव के लिए यहां क्लिक करें.
ऑनलाइन- PIB का YouTube चैनल, @PIB_India (X), प्रधानमंत्री कार्यालय का YouTube चैनल, और आधिकारिक पोर्टल जैसे ddnews.gov.in, pmindia.gov.in, independenceday.nic.in पर लाइव उपलब्ध होगा.
स्वतंत्रता दिवस सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि उन बलिदानों की याद है जिन्होंने हमें 1947 में आजादी दिलाई. यह दिन हमें अपनी प्रगति का जश्न मनाने और नए संकल्प लेने का अवसर देता है. ताकि भारत आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में और ऊंचाइयों को छू सके.