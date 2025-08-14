Delhi Weather: स्वतंत्रता दिवस पर कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम, बारिश होगी या बादलों के बीच मनेगा आजादी का जश्न

Independence Day Celebration | PTI

Delhi Weather on Independence Day: भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने भविष्यवाणी की है कि 15 अगस्त 2025, यानी देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली का आसमान बादलों से ढका रहेगा और हल्की बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक इस दिन अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है. सुबह और दिन के समय हल्की बौछारें पड़ सकती हैं. अच्छी बात यह है कि मौसम विभाग ने कोई चेतावनी या अलर्ट जारी नहीं किया है, इसलिए स्वतंत्रता दिवस के जश्न में मौसम बड़ी रुकावट नहीं बनेगा..

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से तिरंगा फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे. इस वर्ष का थीम ‘नया भारत’ रखा गया है.

कोई मौसम चेतावनी नहीं

मौसम विभाग ने इस दिन के लिए कोई चेतावनी या अलर्ट जारी नहीं किया है. हालांकि, पिछले एक हफ्ते से दिल्ली में रुक-रुककर बारिश हो रही है. 15 अगस्त को भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है. हल्की बारिश के कारण मौसम सुहावना रह सकता है, लेकिन नमी के चलते लोगों को थोड़ी उमस का भी सामना करना पड़ सकता है.

लाल किले पर होगा भव्य समारोह

15 अगस्त 2025 को देश अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही उत्साह और गर्व के साथ मनाएगा. परंपरा के अनुसार, इस बार भी दिल्ली के लाल किले पर भव्य समारोह आयोजित होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा फहराकर राष्ट्र को संबोधित करेंगे.

इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए हर साल की तरह हजारों लोग लाल किले पर जुटेंगे, जिनमें स्कूल के बच्चे, सरकारी अधिकारी, आम नागरिक और विशेष अतिथि शामिल होंगे.

सुबह 4 बजे से शुरू होगी मेट्रो सर्विस

भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने खास इंतजाम किए हैं. इस दिन सुबह 4 बजे से मेट्रो सेवाएं शुरू होंगी . दिल्ली मेट्रो से लाल किला (Lal Qila) या चांदनी चौक (Chandni Chowk) स्टेशन पर उतरें.