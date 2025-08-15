Independence Day 2025 LIVE Streaming: सुबह 7:30 बजे शुरू होगा स्वतंत्रता दिवस समारोह, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप पर ऐसे देखें लाइव

Independence Day Celebration | PTI

Independence Day 2025 LIVE Streaming: देश 15 अगस्त 2025 को अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए पूरी तरह तैयार है. दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला इस भव्य अवसर का गवाह बनेगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे. यह लगातार 12वां साल होगा जब पीएम मोदी स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे. यह दिन न केवल आजादी का उत्सव है, बल्कि देश की एकता, प्रगति और संकल्प का प्रतीक भी है.

स्वतंत्रता दिवस समारोह की शुरुआत सुबह 7:30 बजे होगी. सबसे पहले विशिष्ट अतिथि शुभकामनाएं देंगे, इसके बाद 21 तोपों की सलामी और राष्ट्रगान होगा. इसके पश्चात पीएम मोदी अपने संबोधन में देश के विकास, चुनौतियों और भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डालेंगे.

टीवी पर ऐसे देखें लाइव

अगर आप इस ऐतिहासिक पल को टीवी पर लाइव देखना चाहते हैं तो दूरदर्शन के DD National चैनल को ट्यून करें. साथ ही, DD News 24x7 और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा.

दूरदर्शन पर देखें लाइव

मोबाइल और लैपटॉप से देखें LIVE

मोबाइल या लैपटॉप पर देखने के लिए कई आसान विकल्प मौजूद हैं:

Narendra Modi ऐप

Prasar Bharati ऐप

ये ऐप्स Android और iOS दोनों पर उपलब्ध हैं. इसके अलावा, आप YouTube पर कहीं भी और कभी भी लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं.

स्वतंत्रता दिवस का यह कार्यक्रम सिर्फ एक राजनीतिक संबोधन नहीं, बल्कि देश की आजादी की भावना और लोकतांत्रिक मूल्यों का उत्सव है. लाल किले से होने वाला यह भाषण हर भारतीय के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत है.