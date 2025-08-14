Kal Ka Mausam, 15 August 2025: दिल्ली से लेकर यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल तक बारिश, जानें देशभर में कल कैसा रहेगा मौसम
Kal Ka Mausam, 15 August 2025: देशभर में इस समय मानसून पूरी रफ्तार पर है. राजधानी दिल्ली से लेकर पहाड़ों और मैदानों तक कई राज्यों में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है. मौसम विभाग (IMD) ने कई जगह भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. बात करें कल के मौसम की तो कल शुक्रवार 15 अगस्त को भी देशभर में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. मौसम विभाग ने इस लॉन्ग वीकेंड पर पहाड़ों की यात्रा से बचने की सलाह दी है. मौसमी नजरिए से ये वीकेंड पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा के लिए उपयुक्त नहीं है. आइये जानते हैं कल देशभर के अलग-अलग राज्यों में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा.

कल का मौसम दिल्ली

दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद) में बीते कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है. 15 और 16 अगस्त को तेज बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है.

कल का मौसम उत्तर प्रदेश

बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण यूपी में बारिश और तेज हो गई है. पश्चिमी यूपी में 15 अगस्त को कई जगह भारी बारिश का अलर्ट. पूर्वी यूपी में कुछ जगह गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. मानसून ट्रफ के खिसकने से अगले 24 घंटे बारिश की रफ्तार और बढ़ सकती है.

कल का मौसम उत्तराखंड

पहाड़ों में बारिश का कहर जारी है और नदियां-नाले उफान पर हैं. मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत और उधम सिंह नगर में रेड अलर्ट जारी किया है. पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा में ऑरेंज अलर्ट है.

कल का मौसम महाराष्ट्र

भारतीय मौसम विभाग (IMD पूर्वानुमान) ने विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण और मध्य महाराष्ट्र के लिए बारिश की चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में बारिश की संभावना जताई है क्योंकि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय है. जानकारी के अनुसार, 15 को कोंकण सहित मध्य महाराष्ट्र के अधिकांश स्थानों पर भारी बारिश जारी रहेगी. मराठवाड़ा में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

कल का मौसम गुजरात

राज्य में बारिश का एक नया दौर शुरू हो गया है. मौसम विभाग के अनुसार, 15 अगस्त से 19 अगस्त तक गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान है. बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र, कच्छ के ऊपर ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण, पूर्व-पश्चिम मानसून द्रोणिका सहित चार प्रणालियां सक्रिय हैं. जिससे बारिश की तीव्रता बढ़ेगी.