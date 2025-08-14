SKN vs ABF, 1st Match CPL 2025 Live Streaming In India: सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स बनाम एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स के बीच होगी कांटे की टक्कर, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स बनाम एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

St Kitts and Nevis Patriots vs Antigua and Barbuda Falcons, Caribbean Premier League 2025 1st Match Live Streaming: कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025 का आगाज़ कल से होने जा रहा हैं. टूर्नामेंट का पहला मुकाबला कल यानी 15 अगस्त को सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स बनाम एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला सेंट किट्स (St Kitts) के वार्नर पार्क, बैसेटेरे (Warner Park, Basseterre, St Kitts) में भारतीय समयानुसार सुबह 4:30 बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स की अगुवाई शाकिब अल हसन (Shakib Al Hasan) कर रहे हैं. जबकि, सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स की कमान काइल मेयर्स (Kyle Mayers) के हाथों में हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. यह भी पढ़ें: LS W vs TR W, The Hundred 2025 13th Match Winner Prediction: रोमांचक मुकाबले में लंदन स्पिरिट को हराकर पहली जीत दर्ज करना चाहेगी ट्रेंट रॉकेट्स, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

इस बार कुल छह दमदार टी20 टीमें एंटीगा एंड बारबुडा फाल्कन्स, बारबाडोस रॉयल्स, गुयाना अमेज़न वॉरियर्स, सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स, सेंट लूसिया किंग्स और त्रिनबागो नाइट राइडर्स 30 लीग मैचों, तीन नॉकआउट मुकाबलों और एक फ़ाइनल में आमने-सामने होंगी. यह टूर्नामेंट पावर-हिटिंग और रोमांच से भरपूर होने वाला है, जिसमें कैरेबियन क्षेत्र के दिग्गज और दुनिया भर के बेहतरीन खिलाड़ी शामिल होंगे.

सीपीएल का यह 13वां संस्करण क्रिकेट प्रेमियों को भरपूर मनोरंजन देने का वादा करता है. वेस्टइंडीज के धुरंधर खिलाड़ी जैसे निकोलस पूरन, कीरोन पोलार्ड, सुनील नारायण, आंद्रे रसेल, शिमरॉन हेटमायर और शाई होप मैदान पर अपने दमदार शॉट्स से धमाल मचाने के लिए तैयार हैं. यह सीपीएल का 13वां सीज़न हैं.

ये दोनों टीमें पिछले सीजन में प्लेऑफ़ के लिए क्वालीफाई करने में असफल रही थीं. इस सीज़न में वे बेहतर टीम के साथ उतरे हैं, क्योंकि दोनों टीमों ने बड़े नए खिलाड़ियों को अनुबंधित किया है. पैट्रियट्स ने जेसन होल्डर , नसीम शाह और फ़ज़लहक़ फ़ारूक़ी जैसे खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है. दूसरी ओर, फाल्कन्स में बेवॉन जैकब्स , अल्लाह ग़ज़नफ़र और अन्य नए चेहरे शामिल हैं.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (SKN vs ABF Head To Head)

कैरेबियन प्रीमियर लीग में सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स बनाम एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स के बीच अबतक कुल दो मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दोनों टीमों के एक-एक मैच अपने नाम किए हैं. दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर हुई हैं.

कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025 का पहला मुकाबला सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स बनाम

एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स के बीच कब और कहां खेला जाएगा?

कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025 का मुकाबला कल यानी 15 अगस्त को सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स बनाम एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स के बीच सेंट किट्स के वार्नर पार्क, बैसेटेरे में भारतीय समयानुसार सुबह 4:30 बजे से शुरू होगा. जबकि, इस मुकाबले का टॉस आधे घंटे पहले होगा.

कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025 के मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

भारत में कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025 के मैचों के प्रसारण अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास हैं. ऐसे में भारतीय दर्शक CPL 2025 के मैचों का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स टीवी चैनलों पर देख सकेंगे. टीवी पर मैच देखने के अलावा, ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग के विकल्प के बारे में नीचे जानकारी दी गई है.

कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025 के मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन भारत में कैसे देखें?

भारतीय दर्शक कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025 के मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन भी देख सकते हैं. CPL 2025 के मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड (FanCode) ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. हालांकि, इसके लिए दर्शकों को मैच पास या टूर्नामेंट पास खरीदना होगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स: एविन लुईस, आंद्रे फ्लेचर (विकेटकीपर), काइल मेयर्स (कप्तान), रिले रोसौव, एलिक अथानाजे, जेसन होल्डर, डोमिनिक ड्रेक्स, नसीम शाह, वकार सलामखिल, फजलहक फारूकी, एशमीड नेड.

एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स: जस्टिन ग्रीव्स, ज्वेल एंड्रयू (विकेटकीपर), शाकिब अल हसन (कप्तान), इमाद वसीम, ओडियन स्मिथ, बेवॉन जैकब्स, फैबियन एलन, शमर स्प्रिंगर, ओबेद मैकॉय, जेडन सील्स, अल्लाह ग़ज़नफ़र.

नोट: सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स बनाम एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.