PAK vs ZIM T20I Tri-Series 2025 Scorecard: जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को दिया 148 रनों का आसान लक्ष्य, ब्रायन बेनेट ने खेली तुफानी पारी, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs Zimbabwe National Cricket Team Match Scorecard: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पाकिस्तान टी20आई त्रिकोणीय सीरीज़ 2025 का पहला टी20I रावलपिंडी के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (Rawalpindi Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी चुनी और ज़िम्बाब्वे को 20 ओवर में 147/8 पर रोक दिया. इस मैच में ज़िम्बाब्वे की शुरुआत तेज़ रही. ओपनर ब्रायन बेनेट ने 36 गेंदों पर 49 रन की शानदार पारी खेली. उन्होंने आठ चौके लगाए और पाकिस्तान के गेंदबाज़ों पर दबाव बनाया. पाकिस्तान ने टॉस जीतकर जिम्बाब्वे को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता, देखें दोनों टीम की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

उनके साथ मारुमानी ने 30 रन (22 गेंद) जोड़े और पॉवरप्ले में टीम को बढ़िया रफ़्तार दिलाई. लेकिन पाकिस्तान ने बीच के ओवरों में वापसी करते हुए विकेटों की झड़ी लगा दी. ब्रेंडन टेलर ने 14 रन बनाए, जबकि कप्तान सिकंदर रज़ा ने अंत तक संघर्ष करते हुए 24 गेंदों पर 34 रन की अहम पारी खेली. उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज़ बड़ी पारी नहीं खेल पाया और स्कोर 147/8 पर रुक गया.

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

पाकिस्तानी गेंदबाज़ों की बात करें तो मोहम्मद नवाज़ ने सबसे किफायती और प्रभावी स्पेल फेंका. उन्होंने 4 ओवर में 22 रन देते हुए 2 विकेट झटके. अबरार अहमद और सईम अय्यूब को भी एक-एक सफलता मिली. शुरुआत में शाहीन अफरीदी ने बेहतरीन लाइन-लेंथ के साथ 4 ओवर में 34 रन देकर 1 विकेट लिया, जबकि सलमान मिर्ज़ा ने 3 ओवर में सिर्फ 21 रन देकर महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया. फहीम अशरफ़ थोड़ा महंगे साबित हुए. सीरीज़ के पहले मुकाबले में 148 रनों का लक्ष्य पाकिस्तान जैसी मज़बूत बल्लेबाज़ी लाइन-अप के लिए चुनौतीपूर्ण नहीं माना जा रहा है.